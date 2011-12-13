Word: Textfeld oder Grafik genau positionieren

Lösung: Word greift beim Ausrichten von Grafiken und sonstigen Objekten standardmässig auf das voreingestellte Raster zurück, damit sich die Elemente besser unter- oder nebeneinander anordnen lassen.

Raster deaktivieren: Klicken Sie das Grafikobjekt (Textfeld, Bild) an, damit Word die Bildtools einblendet. Darunter gehen Sie zu Format/Anordnen. Klappen Sie das Ausrichten-Icon auf und öffnen die Rastereinstellungen. Deaktivieren Sie die Option «Objekte am Raster ausrichten, wenn die Gitternetzlinien nicht angezeigt werden».

Probieren Sie auch mal dies: Klicken Sie das Objekt einmal an, dann drücken und halten Sie die Ctrl-Taste und verschieben es per Pfeiltasten. Das erlaubt oft ein präziseres Platzieren als per Maus. (PCtipp-Forum)