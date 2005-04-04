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PCtipp Redaktion
4. Apr 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Unterschiedliche Fusszeilen bei Hoch-/Querformat

In einer Dokumentation liegt zwischen mehreren Seiten im Hochformat eine Seite im Querformat. Als ich nun die Fusszeilen erstellte (erste Seite anders wegen Titelblatt) und ich auf der Querformat-Seite den rechten Tabstopp am Seitenrand anpassen wollte, verschwanden die Seitenzahlen auf den Hochformat-Seiten. Kann ich eine Fusszeile nur für diese eine Querseite erstellen, ohne dass die Hochformat-Seiten verändert werden?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Falls Sie in der Fusszeile nur die Seitennummer unterbringen wollen, lösen Sie das Problem am einfachsten, indem Sie auf Tabulatoren verzichten und die Fusszeile rechtsbündig formatieren.

Sonst müssen Sie unterschiedliche Fusszeilen definieren, was mit Abschnittswechseln bewerkstelligt wird. Eine Anleitung dazu finden Sie unter Webcode 18623[1].

Passen Sie auf, dass dabei nicht ein Durcheinander entsteht, weil Sie zusätzlich die Option "Erste Seite anders" verwenden. Deaktivieren Sie diese Option bei der Fusszeile im Querformat und der Fusszeile, die auf das Querformat folgt - sonst haben Sie mitten im Text wiederum eine "erste Fusszeile", die anders formatiert ist.

Ich würde Ihnen empfehlen, die Funktion "Erste Seite anders" generell auszuschalten, wenn Sie mit mehreren Fusszeilen arbeiten und für das Titelblatt ebenfalls eine eigene Fusszeile zu definieren.

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