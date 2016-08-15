Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Aug 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word zeigt bei manchen Dateien «Kompatibilitätsmodus»

Es ist klar, dass Word 2013 alte .doc-Dateien im Kompatibilitätsmodus öffnet. Aber warum erscheint die Meldung auch beim Öffnen vieler .docx-Dateien?

Sie können die Datei gleich an Ort und Stelle konvertieren

© Quelle: PCtipp.ch

Mit Office 2007 hat Microsoft die neuen Dateiformate .docx, .xlsx und so weiter eingeführt. Bei diesen handelt es sich um Office-OpenXML-Dateien. Die sind dateiintern wie eine Art Zip-Datei aufgebaut, mit Inhalten und Einstellungen in verschiedenen Ordnern. Mit diesem Format begann die Abkehr von Word vom veralteten .doc-Format.

Wenn Sie eine alte .doc-Datei in Word öffnen, ist es somit kein Wunder, dass Word anzeigt, dass es diese im Kompatibilitätsmodus öffnet. Etwas weniger klar ist aber den meisten Anwendern, wieso im Titelbalken auch beim Öffnen mancher .docx-Dateien «Kompatibilitätsmodus» erscheint. Prüfen Sie in solchen Momenten auch einmal die Steuerelemente im Reiter Entwicklertools. Hier ist zum Beispiel das Kontrollkästchensteuerelement nicht anklickbar.

Der Grund, ganz kurz: Es gibt ein «altes neues» und zwei «neue neue» Dateiformate .docx. Das mit Office 2007 eingeführte Dateiformat .docx hat seither mehrmals Änderungen erfahren. Die für neuere Formate implementierten Ergänzungen werden innerhalb der Datei in anderen Verzeichnissen verwaltet. Damit gibt es kein Durcheinander, falls Sie die Datei später wieder in einem Word 2007 öffnen wollen. Der Kompatibilitätsmodus dient dazu, die Kompatibilität mit Office 2007 und 2010 zu erhalten, sofern der User die Datei nicht umwandelt.

Das Umwandeln geht so: Wenn Sie in Word 2013 bis 2016 auf eine .docx-Datei treffen, die im Titelbalken noch einen «Kompatibilitätsmodus» ausspuckt, öffnen Sie das Datei-Menü. Klicken Sie neben Kompatibilitätsmodus auf Konvertieren.

Sie können die Datei gleich an Ort und Stelle konvertieren

 © Quelle: PCtipp.ch

In einem Pop-up macht Word nun darauf aufmerksam, dass die Datei ein paar kleine Layoutänderungen bekommen könnte. Die sind aber meist vernachlässigbar. Wenn Sie möglichst immer die neusten Funktionen nutzen wollen und Sie nicht vorhaben, Dateien an Anwender mit veralteten Office-Version weiterzugeben, empfehlen wir Ihnen die Umwandlung. Soll das immer und möglichst automatisch geschehen, wenn Sie eine «ältere» Datei öffnen? Haken Sie «Wegen der Konvertierung von Dokumenten nicht mehr nachfragen» an und klicken Sie auf OK.

Word kann die Dateien auch standardmässig konvertieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Danach ist der Vermerk «Kompatibilitätsmodus» aus dem Fenstertitelbalken verschwunden und die Steuerelemente sowie alle neuen Funktionen sind aktiv und benutzbar.

Kommentare

Office Betriebssysteme Datenverwaltung Firmen Software Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare