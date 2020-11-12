Word: mehr als zwei Bedingungen beim Seriendruck

Wichtig ist nun: Sie dürfen die geschweiften Klammern nicht einfach eintippen! Sie müssen für jedes Klammerpaar Ctrl+F9 drücken. Dies wissend, gehts nun weiter.

Fügen Sie mit Ctrl+F9 die Klammern für die 2. Bedingung ein. Schreiben Sie IF hinein und fügen Sie ein weiteres Klammernpaar (Ctrl+F9) ein. Die Seriendruckfelder heissen MERGEFIELD. Tippen Sie MERGEFIELD ins neue Klammernpaar, gefolgt von einem Leerzeichen und dem Namen des Feldes: Gesch. Hinter dem Feld (nach der Klammer) folgen ein Gleichzeichen, der Feldinhalt für weiblich in Gänsefüsschen ("w") und wieder in Gänsefüsschen die Anrede, die wir für Frauen verwenden wollen: "Sehr geehrte Frau". Dahinter – zwischen Frau und dem Gänsefüsschen – fügen wir auch gleich das Namensfeld ein: Ctrl+F9 drücken und im neuen Klammernpaar MERGEFIELD Name eintippen, sofern Ihr Feld für den Namen auch so heisst.

Nun noch zu den Herren: Nach dem Gänsefüsschen hinter dem Frauennamenfeld drücken Sie wieder Ctrl+F9 und schreiben IF in die Klammer. Dahinter wieder Ctrl+F9 und im Klammernpaar MERGEFIELD Gesch eintippen. Dahinter: = "m" "Sehr geehrter Herr". Jetzt den Cursor noch vor dem letzten Gänsefüsschen platzieren, ein letztes mal Ctrl+F9 drücken und im neuen leeren Klammernpaar MERGEFIELD Name eintippen.

Wenn das Feld fürs Geschlecht «Gesch» heisst, müsste die fertige Formel wie folgt aussehen: