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Florian Bodoky
1. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.

Windows 10

Wozu dient eigentlich dieser kleine Strich in der Taskleiste?

In der Taskleiste finden sich WLAN, Tastatur-Layout, Uhrzeit, Datum - aber auch ein kleiner, fast unsichtbarer Balken. Was tut der eigentlich?
© (Quelle: Microsoft)

Windows 10 ist ein komplexes, vielschichtiges Geflecht aus Funktionen - viele davon sind versteckt und werden vielleicht nie benutzt. Andere Funktionen aber wären eigentlich für alle gut sichtbar, kennen tut sie trotzdem kaum jemand. ein Beispiel dafür ist die kleine Linie, ganz rechts an der Taskleiste, noch hinter der Notification-Sprechblase.

© Quelle: PCtipp.ch

Sie dachten, dies sei einfach Deko? Mitnichten! Dieser kleine Balken ist der "Show Desktop"-Balken. Wenn Sie mal wieder unzählige Fenster offen haben, aber eignetlich eine Datei oder eine Info vom Desktop brauchen können Sie - statt dutzende Fenster einzeln zu schliessen, einfach auf diesen kleinen Balken klicken. Daraufhin werden alle offenen Fenster minimiert (nicht geschlossen!) und der Desktop wird angezeigt. Ein weiterer Klick auf den Balken sorgt dafür, dass alle Fenster wieder angezeigt werden - und zwar genau in der Reihenfolge und in der Grösse, in welcher sie zuvor minimiert wurden.

Zusatztipp: Das gleiche geht natürlich mit der Tastenkombination Windowstaste+D.

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