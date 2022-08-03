YouTube von A bis Z

Copyright

Lange Zeit war YouTube Teil des digitalen Wilden Westens. Die Anwender haben einfach alles Mögliche hochgeladen. Für die Zuschauer war das natürlich toll, für die Rechteinhaber hingegen weniger. Im vergangenen Jahrzehnt kippte die Situation allerdings ins Gegenteil. YouTube verwendet heute Algorithmen, die geschützte Inhalte automatisch erkennen und sperren können. Das Problem dabei: Diese Regelung schiesst weit über das geltende Gesetz hinaus, das klare Ausnahmen beim Gebrauch geschützter Medien erlaubt – beispielsweise Parodien oder die journalistische Verwendung.

Hinzu kommt, dass die Rechteinhaber Videos ohne Angabe von Gründen oder Beweisen sperren können. Die Beweislast liegt beim Angeklagten, was nicht gerade unserem demokratischen Rechtsverständnis entspricht.

Dailymotion (und mehr)

Natürlich gibt es auch diverse Alternativen zu YouTube, sowohl im Sinne eines Video-Hosters als auch im Sinne einer sozialen Plattform mit Videoinhalten. Zwei grosse Plattformen, die sehr ähnlich wie YouTube funktionieren, sind Dailymotion (dailymotion.com/ch) und Vimeo ( vimeo.com/de ). Fans spezifischer YouTuber kennen vielleicht Nebula (nebula.app), quasi ein Netflix für YouTuber, bei dem man gegen eine monatliche Gebühr hochwertige Inhalte abonnieren kann. In Sachen Live ist die Amazon-Tochter Twitch.tv (twitch.tv) riesig, vor allem im Gaming-Bereich. Den Social-Media-Riesen Meta (Facebook, Instagram) sowie Twitter und TikTok (tiktok.com) kann man auch als Konkurrenz von YouTube bezeichnen, da sie ebenfalls Videoinhalte verbreiten und Livestreams anbieten. Schliesslich gibt es noch Blockchain-Plattformen wie Odysee (odysee.com) oder DTube (d.tube) und alternative Seiten wie Bitchute (bitchute.com) oder Rumble (rumble.com). Letztere haben sich vor allem die bedingungslose Meinungsfreiheit auf die Fahne geschrieben; mit all ihren Vor- und Nachteilen. Einen ausführlichen Artikel zu YouTube-Alternativen finden Sie im PCtipp 2/2022 auf Seite 34 oder unter dem folgendem Link.

Entdecken, Fernseher, Gross und Herunterladen

Entdecken

Unter Entdecken zeigt YouTube Videos an, die Sie interessieren könnten. Als aktiver Nutzer mit einem YouTube-Konto ist das ein vielfältiger Mix aus Inhalten, die YouTube Ihnen zuschreibt. Haben Sie kürzlich ein paar Videos über Lastwagen geschaut? YouTube gibt Ihnen mehr davon. Rockbands abonniert? Es gibt mehr Rockbands. Der Algorithmus ist dabei etwa gleich erfolgreich wie auf anderen Plattformen und hat das exakt gleiche Problem wie überall: Er weiss nur, was Sie an­geschaut haben, aber nicht wieso, Bild 3.