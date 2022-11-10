YouTube Music: eigene Musik hinzufügen

YouTube Music ist das Spotify-Pendent von Google. Der Streamingdienst hat den Vorteil, dass er auch Audio-, respektive Videoquellen aus seinem reichhaltigen YouTube-Arsenal beziehen kann. Eine wirklich coole Funktion – diese gabs schon unter Vorgänger Google Music – ist die Möglichkeit, einfach eigene Musikdateien hochzuladen und diese dann auf allen Geräten, die mit dem gleichen Account verbunden sind, hören zu können. Anders als etwa bei Spotify – wo das zwar auch geht, aber eher umständlich ist – geht das bei YouTube Music ganz leicht.

Loggen Sie sich unter music.youtube.com in Ihren Account ein Klicken Sie rechts oben auf den farbigen Kreis mit dem ersten Buchstaben Ihres Accountnamens Wählen Sie den Punkt Musik hochladen Wählen Sie das File (oder die Files) im Explorer-Fenster aus und klicken Sie auf Öffnen Der Track wird nun hochgeladen. Klicken Sie danach unter Mediathek auf Titel und wählen Sie im Dropdown-Fenster Uploads aus. Dort finden Sie den Track.