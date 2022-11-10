10. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.
YouTube Music
YouTube Music: eigene Musik hinzufügen
Der Audio-Streamingdienst YouTube Music erlaubt es, eigene Musikdateien hochzuladen – diese stehen dann zum Streaming auf allen Geräten mit Ihrem YouTube-Music-Account zur Verfügung. Wir zeigen, wie es geht.
YouTube Music ist das Spotify-Pendent von Google. Der Streamingdienst hat den Vorteil, dass er auch Audio-, respektive Videoquellen aus seinem reichhaltigen YouTube-Arsenal beziehen kann. Eine wirklich coole Funktion – diese gabs schon unter Vorgänger Google Music – ist die Möglichkeit, einfach eigene Musikdateien hochzuladen und diese dann auf allen Geräten, die mit dem gleichen Account verbunden sind, hören zu können. Anders als etwa bei Spotify – wo das zwar auch geht, aber eher umständlich ist – geht das bei YouTube Music ganz leicht.
- Loggen Sie sich unter music.youtube.com in Ihren Account ein
- Klicken Sie rechts oben auf den farbigen Kreis mit dem ersten Buchstaben Ihres Accountnamens
- Wählen Sie den Punkt Musik hochladen
- Wählen Sie das File (oder die Files) im Explorer-Fenster aus und klicken Sie auf Öffnen
- Der Track wird nun hochgeladen.
- Klicken Sie danach unter Mediathek auf Titel und wählen Sie im Dropdown-Fenster Uploads aus. Dort finden Sie den Track.
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