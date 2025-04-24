YouTube optimal - so geht es

Rechts neben jedem Video sehen Sie ein «X». Klicken Sie darauf, um das Video aus dem Verlauf zu löschen, Bild 3. Alles auf einmal entfernt die Schaltfläche Gesamten Verlauf löschen. Über Verlauf verwalten sowie Automatisch löschen legen Sie ausserdem fest, wie lange sich Google die von Ihnen angesehenen Videos merken darf, Bild 4.

YouTuber bändigen

Um mehr Klicks zu erhalten, verwenden viele YouTuber sensationsheischende Titel und Aufmacherbilder. Die Erweiterung DeArrow ersetzt solche Überschriften und Bilder mithilfe einer Community mit weniger aufgeregten Versionen. Die Erweiterung ist direkt nach der Installation in Ihrem Webbrowser aktiv. Es gibt sie für Firefox sowie Chrome-basierte Browser wie Edge und Chrome. Suchen Sie einfach im Browser Ihrer Wahl danach und installieren Sie diese.

YouTube für Kinder

Alle auf YouTube hochgeladenen Videos sind prinzipiell für jede Person zugänglich – egal, wie alt sie ist. Aber längst nicht alles eignet sich für Kinder. Google bietet daher für Smartphones und Tablets die App «YouTube Kids» mit automatisch vorgefilterten und teilweise manuell geprüften Inhalten an. Die App bietet Funktionen, um die Nutzungszeit zu begrenzen oder Videos zu blockieren. Sie lässt sich kostenlos aus den App-Stores für Android und iOS herunterladen und je nach Alter des Nachwuchses einrichten, Bild 5.