YouTube: die zehn geheimen Zusatzfunktionen

YouTube ist eine einfach zu bedienende Website: aufrufen, Video suchen, draufklicken, anschauen. Aber auch YouTube hat so seine nervigen Tücken im täglichen Gebrauch. Optimieren Sie den Videospass mit unseren zehn Tipps.

1. Die Tastaturbefehle

Bei YouTube, auch während ein Video läuft, lassen sich gewisse Tastaturbefehle anwenden, die das Leben einfacher machen.

Leertaste oder der Buchstabe K: So lassen sich YouTube-Videos schnell und einfach pausieren. Besonders hilfreich ist das bei kleinen Bildschirmen oder wenn keine Maus vorhanden ist. Halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, können Sie das Video in Zeitlupe anschauen.

Taste 0: Wenn Sie auf Ihrem Zahlenblock die Taste 0 (Null) drücken, springen Sie wieder zum Anfang des Videos.

Pfeiltasten: Wenn Sie die linke oder rechte Pfeiltaste drücken, können Sie das Video in 5-Sekunden-Schritten vor- oder zurückspulen. Halten Sie gleichzeitig die Steuerungstaste (Ctrl) gedrückt, sind es 10-Sekunden-Schritte. Die Pfeiltasten nach oben und unten regeln die Lautstärke.

Buchstabe F: Wenn Sie den Buchstaben F drücken, geht das Video automatisch in den Vollbildmodus. Mit der Esc-Taste gehts wieder zurück in den Fenstermodus.

End-Taste: Wenn Sie während eines Videos die End-Taste drücken, springen Sie, wie sollte es auch anders sein, ans Ende des Videos. Befinden Sie sich innerhalb einer Video-Playlist, springen Sie zum letzten Video der Liste.

2. Video-Teile teilen