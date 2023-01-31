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Florian Bodoky
31. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

YouTube

YouTubes «Smarte Downloads»-Funktion frisst Speicher

So verhindern Sie das.
© (Quelle: PCtipp.ch)

YouTube Premium hat – nebst Werbefreiheit – eine Reihe spannender Funktionen in petto. Dazu gehört unter anderem das Feature Smart-Downloads. Die mobile App lädt – sofern smarte Downloads aktiviert sind – im Hintergrund Videos herunter, damit diese anschliessend ohne Buffering (und im Notfall ohne Internetverbindung) angeschaut werden können. Grundsätzlich eine coole Funktion, bei der es aber ein Problem gibt: YouTube verlässt sich dabei auf den eigenen Algorithmus. Sprich: Es werden Videos geladen, von denen der Algorithmus denkt, dass diese Ihnen gefallen könnten. Dabei liegt er aber nicht immer richtig – vor allem dann, wenn Sie z. B. Ihren Account mit Familienmitgliedern teilen. Diese Funktion kostet also nicht nur allfällig Daten für den Download, sondern auch Smartphone-Speicher für Videos, welche Sie vielleicht gar nicht interessieren. So schalten Sie die Funktion ab oder – wenn Sie sich nur am Datenverbrauch, aber nicht der Speicherblockade stören – schalten Sie die WLAN-Only-Funktion an. Dann werden die Videos immerhin nur geladen, wenn Ihr Gerät mit einem Wi-Fi verbunden ist. 

  1. In Ihrer YouTube-App tippen Sie auf den Button Mediathek
  2. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts, danach auf Einstellungen
  3. Schalten Sie den Regler bei Smart-Downloads auf Grau, dann ist die Funktion deaktiviert
  4. Alternativ aktivieren Sie den Punkt Nur über WLAN herunterladen
  5. Falls Sie nun bereits unerwünschte Downloads haben, tippen Sie zuunterst auf Downloads löschen und bestätigen Sie die Wahl.

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