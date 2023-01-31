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YouTubes «Smarte Downloads»-Funktion frisst Speicher
YouTube Premium hat – nebst Werbefreiheit – eine Reihe spannender Funktionen in petto. Dazu gehört unter anderem das Feature Smart-Downloads. Die mobile App lädt – sofern smarte Downloads aktiviert sind – im Hintergrund Videos herunter, damit diese anschliessend ohne Buffering (und im Notfall ohne Internetverbindung) angeschaut werden können. Grundsätzlich eine coole Funktion, bei der es aber ein Problem gibt: YouTube verlässt sich dabei auf den eigenen Algorithmus. Sprich: Es werden Videos geladen, von denen der Algorithmus denkt, dass diese Ihnen gefallen könnten. Dabei liegt er aber nicht immer richtig – vor allem dann, wenn Sie z. B. Ihren Account mit Familienmitgliedern teilen. Diese Funktion kostet also nicht nur allfällig Daten für den Download, sondern auch Smartphone-Speicher für Videos, welche Sie vielleicht gar nicht interessieren. So schalten Sie die Funktion ab oder – wenn Sie sich nur am Datenverbrauch, aber nicht der Speicherblockade stören – schalten Sie die WLAN-Only-Funktion an. Dann werden die Videos immerhin nur geladen, wenn Ihr Gerät mit einem Wi-Fi verbunden ist.
- In Ihrer YouTube-App tippen Sie auf den Button Mediathek
- Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts, danach auf Einstellungen
- Schalten Sie den Regler bei Smart-Downloads auf Grau, dann ist die Funktion deaktiviert
- Alternativ aktivieren Sie den Punkt Nur über WLAN herunterladen
- Falls Sie nun bereits unerwünschte Downloads haben, tippen Sie zuunterst auf Downloads löschen und bestätigen Sie die Wahl.
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