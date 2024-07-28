Zahlen beim iPhone-Rechner löschen und korrigieren

Es ist wahrscheinlich vielen iPhone-Nutzern schon passiert, dass sie mit der Rechner-App etwas ausrechnen wollen und dann eine falsche Zahl erwischen. Doch keine Panik! Man muss nicht wieder von vorne anfangen.

Es gibt auf dem iPhone einen einfachen Trick, wie man aus Versehen falsch getippte Zahlen löschen und ändern kann. Mehr dazu im Video: