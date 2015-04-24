Tipps & Tricks
Zehn nützliche Tastenkombinationen für MS-Excel
Längst hat Microsoft seine Office-Palette für mobile Geräte optimiert. Oft ist es aber nicht ganz einfach, auf kleinen Tablet-Bildschirmen ohne Maus oder sogar ohne Trackpad zu arbeiten. PCtipp zeigt hier zehn nützliche Tastenkombinationen für den Excel-Alltag - ohne Maus.
Zahlenformate ändern
1. Dezimalstellen: Um zwei Stellen hinter dem Komma samt anzuzeigen markieren Sie die gewünschte Zelle und drücken Sie Strg+Shift+1.
2. Für eine Exponental-Schreibweise, drücken sie Strg+Shift+2.
3. Die Zahl wird nicht als Datum erkannt? Drücken Sie Strg+Shift+3. Funktioniert dies nicht, muss eventuell das Datumsformat geändert werden. Dies geht mit Strg+#.
4. Um die Zahl in einen Geldbetrag samt Währungssymbol und zwei Dezimalstellen zu formatieren, drücken Sie Strg+Shift+4.
5. Das Formatieren einer Zahl in eine Prozentangabe erreichen Sie mit Strg+Shift+5.
6. Wünschen Sie ein vollständiges Reset aller vorgenommenen Formatierungen, markieren Sie die entsprechenden Zellen und drücken Sie Strg+Shift+6.
Zusatztipp: Wenn Sie die entsprechenden Befehle abermals eingeben, wird die Formatierung wieder rückgängig gemacht.
Zelleninhalte formatieren
1. Um den Inhalt der ausgewählten Zelle(n) fett zu machen, drücken Sie Strg+Shift+F
2. Kursive Inhalte generieren Sie mit der Tastatureingabe Strg+Shift+K.
3. Unterstreichen Sie Zelleninhalte mit Strg+Shift+U, durchstreichen mit Strg+5.
4. Umbrüche innerhalb einer Zelle erzeugen Sie mit Alt+Enter
Gratistipp: die meisten der Tastaturkürzel funktionieren auch mit Open-Source Office-Lösungen wie z.B. LibreOffice.
Und zum Schluss noch eine Selbstverständlichkeit, die den Tag retten kann: Denken Sie bei längeren Arbeiten an einem Dokument an das regelmässige Speichern, Strg+S!
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