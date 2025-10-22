Zeige alle Zeilen, die einen Begriff enthalten

Neulich hat mich ein Kollege gefragt, ob ein bestimmter PCtipp-Forumsnutzer schon mal den monatlich von uns ausgelobten Forums-Hunderter bekommen hat. Seit Beginn dieses «Leser helfen Lesern»-Wettbewerbs schreibe ich die Gewinner in eine Textdatei. Inzwischen ist sie auf über 220 Zeilen angewachsen. Ich wollte jetzt nicht nur herausfinden, ob der Name in der Datei einmal vorkommt, sondern wollte gleich alle zutreffenden Zeilen sehen.

Lösung: Was liegt da näher, als die PowerShell zu bemühen? Öffnen Sie den Ordner, in dem die Datei liegt. Klicken Sie mit rechts auf eine freie Stelle im Ordner und wählen Sie In Terminal öffnen. Die Syntax lautet nun wie folgt; den senkrechten Strich | bekommen Sie auf dem Schweizer Tastaturlayout mittels AltGr+7:

Get-Content '.\Dateiname.txt' | Select-String -pattern "Mein Suchbegriff"

Es geht auch etwas kürzer, denn Get-Content ist einer der Befehle, die sich abkürzen lassen, hier mit gc:

gc '.\Meine lange Liste.txt' | Select-String -pattern "Beispielerich"

Ersetzen Sie Dateiname.txt einfach durch jenen Ihrer Datei und "Mein Suchbegriff" durch Ihren Suchbegriff, ebenfalls in Anführungszeichen.