Zeilen-Daten senkrecht in Spalte einfügen - Excel

Ich möchte Daten aus einer Zeile, also Daten die «quer» stehen, kopieren und dann untereinander in eine spalte einfügen, also «längs». Zum Beispiel kopiere ich die Inhalte von A1, B1, C1, D1 aus Tabelle_1 und füge diese Daten in die Zellen D1, D2, D3,D4 in Tabelle_2 ein. Geht das und wenn ja wie?

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