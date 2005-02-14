14. Feb 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Zeilen-Daten senkrecht in Spalte einfügen - Excel
Ich möchte Daten aus einer Zeile, also Daten die «quer» stehen, kopieren und dann untereinander in eine spalte einfügen, also «längs». Zum Beispiel kopiere ich die Inhalte von A1, B1, C1, D1 aus Tabelle_1 und füge diese Daten in die Zellen D1, D2, D3,D4 in Tabelle_2 ein. Geht das und wenn ja wie?
Das geht, und das Ganze nennt sich "Transponieren". Kopieren Sie die gewünschten Daten in der Zeile 1 auf der Tabelle 1
Wechseln Sie dann zur Tabelle 2 und markieren Sie dort die Zelle D1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü "Inhalte einfügen". In diesem Fenster finden Sie oberhalb des OK-Buttons die Option "Transponieren", die Sie nun aktivieren müssen, um die Daten untereinander wieder einzufügen.
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