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Gaby Salvisberg
20. Mär 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Zeilenumbruch im Chat

Problem: Seit der Version 6 ist es im Skype-Chat nicht mehr möglich, per Eingabe-Taste einen Zeilenumbruch zu machen. Mit Enter wird der Text gleich versendet. Auch in anderen Chat-Anwendungen hätte ich gerne hie und da einen Zeilenumbruch anstelle eines direkten Versands. Hat jemand eine Lösung dazu?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: In der Tat gab es in den Chat-Einstellungen von Skype 5.9 noch die Option «Mit der Taste 'Eingabe' wird: ein Zeilenumbruch eingefügt».

Warum die neue Skype-Besitzerin Microsoft diese Option entfernt hat, ist uns auch ein Rätsel. Versuchen Sie es anstelle von Enter aber einmal mit der Tastenkombination Shift+Enter (DE-Tastaturen: Umschalt+Eingabe). Das fügt - genau wie z.B. in Word - einen reinen Zeilenwechsel ein. Das dürfte auch bei den meisten anderen Chatanwendungen funktionieren, etwa im Facebook-Chat.

Update: Seit der Skype Version 6.3.0.105 lässt sich das Verhalten beim Drücken der Enter-Taste wieder anpassen. Öffnen Sie Aktionen/Optionen und gehen Sie in der linken Spalte zu Chat & SMS. Klicken Sie auf Chat-Einstellungen und klicken gegebenenfalls auf Erweiterte Optionen.

Jetzt erscheint ein Bereich «Mit der Taste 'Enter' wird...», in welchem Sie beispielsweise «ein Zeilenumbruch eingefügt» wählen. (PCtipp-Forum)

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