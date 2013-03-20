Zeilenumbruch im Chat

Lösung: In der Tat gab es in den Chat-Einstellungen von Skype 5.9 noch die Option «Mit der Taste 'Eingabe' wird: ein Zeilenumbruch eingefügt».

Warum die neue Skype-Besitzerin Microsoft diese Option entfernt hat, ist uns auch ein Rätsel. Versuchen Sie es anstelle von Enter aber einmal mit der Tastenkombination Shift+Enter (DE-Tastaturen: Umschalt+Eingabe). Das fügt - genau wie z.B. in Word - einen reinen Zeilenwechsel ein. Das dürfte auch bei den meisten anderen Chatanwendungen funktionieren, etwa im Facebook-Chat.

Update: Seit der Skype Version 6.3.0.105 lässt sich das Verhalten beim Drücken der Enter-Taste wieder anpassen. Öffnen Sie Aktionen/Optionen und gehen Sie in der linken Spalte zu Chat & SMS. Klicken Sie auf Chat-Einstellungen und klicken gegebenenfalls auf Erweiterte Optionen.

Jetzt erscheint ein Bereich «Mit der Taste 'Enter' wird...», in welchem Sie beispielsweise «ein Zeilenumbruch eingefügt» wählen. (PCtipp-Forum)