Zeiten und Stunden berechnen in Excel

Sie müssen lediglich das richtige Format bei der Eingabe verwenden. Geben Sie für 8 Std. 30 Min. in Ihrer Zelle ein: 8:30

Der Doppelpunkt hinter der Stundenzahl sagt Excel, dass es sich um eine Zeitangabe handelt. Wenn Sie zwei Zellen addieren, in denen jeweils 08:30 steht (Excel ergänzt die 0 am Anfang automatisch, sobald Sie die Eingabe "8:30" bestätigen), ist das Ergebnis in Excel ebenso automatisch richtig, nämlich 17:00.

Wollen Sie die 0 am Anfang nicht, ändern Sie einfach das Format der Zelle. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, deren Format Sie ändern wollen, und wählen Sie im Kontextmenü "Zellen formatieren". Dort geben Sie dann unter der Kategorie "Benutzerdefiniert" in der Registerkarte "Zahlen" rechts unter "Typ" das Format "[h]:mm" ein. In diesem Fall wird die führende 0 dann nicht mehr angezeigt. Geben Sie jedoch eine zweistellige Stundenzahl ein, wird sie weiterhin erscheinen.

Die eckige Klammer um das "[h]" hat zudem noch einen zweiten Effekt, und zwar den, dass auch Ergebnisse, die eine Stundenanzahl über "24" enthalten, berechnet werden können. Normalerweise macht Excel bei 23:59 Stunden nämlich Schluss und fängt dann wieder bei "0:00" an - wie auf einer Uhr. Durch die eckige Klammer im Format wird diese Beschränkung aufgehoben. Sie können also auch "17:20" mit "8:30" addieren und werden als Ergebnis die korrekte Stundenzahl "25:50" erhalten.

Bei einem anderen Format ohne eckige Klammer (das es selbstverständlich auch gibt, z.B. "h:mm") würden Sie als Ergebnis die korrekte Uhrzeit erhalten, also in diesem Falle "1:50".