Tipps & Tricks
Zeitvergleich in Excel
Beginnen wir mal mit der Formel, die die beiden Zeiten vergleichen sollen. Formatieren Sie die Spalte B, in welcher Sie die Zeit manuell eintragen im Format "TEXT". Die aktuelle Systemzeit, die Sie über "=Jetzt()" ermittelt haben können Sie im Format "h:mm" belassen. Diese wird dann beim Vergleich in der Wenn-Formel in Text umgewandelt. Die Formel in Zelle C2 muss also wie folgt lauten:
Wird nun die aktuelle Systemzeit aktualisiert, erhalten sie in Spalte C das richtige Ergebnis.
Nun zum zweiten Problem. Um die Systemzeit automatisch zu aktualisieren, benötigen Sie 2 Makros. Eines, dass die Berechnung durchführt, und eines, das angibt in welchen Zeitabständen dies geschehen soll. Erstellen sie die folgenden beiden Makros in einem Modul.
Zurzeit wird alle 5 Sekunden das Makro "Berechnen" ausgeführt, das gleich hinterher das Makro "Zeit" aufruft, welches erneut 5 Sekunden wartet und dann wieder berechnet. Sobald die Datei geöffnet wird, soll auch das Makros gestartet werden. Dazu fügen Sie folgenden Code unter "DieseArbeitsmappe" ein, damit wird eine ständige Aktualisierung sichergestellt.
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Die Makros zum Kopieren. Ersetzen Sie alle
"" durch Anführungs- und Schlussstriche!
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Sub Berechnen()
Calculate
Call Zeit
End Sub
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Sub Zeit()
Application.OnTime Now _
+ TimeValue("00:00:05"), _
"Berechnen"
End Sub
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Private Sub Workbook_Open()
Call Berechnen
End Sub
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