Zeitvergleich in Excel

Ich möchte mit der Funktion =JETZT() die aktuelle Uhrzeit mit einer manuell eingegebenen Uhrzeit abgleichen. Die Zellen in den Spalten A und B haben das Format «h:mm». Beispiel: Formel in C1 =WENN(A1=B1;1;0). In der Zelle A1 steht =JETZT(). Da es gerade 18:00 Uhr ist gebe in B1 18:00 ein und erwarte in C1 als Ausgabe eine 1, da ja beide Zellen 18:00 anzeigen. Es klappt aber nicht C1 gibt eine 0 aus. Ausserdem: Wie kriege ich es hin, dass die Systemuhrzeitautomatisch aktualisiert wird, und ich nicht immer F9 drücken muss? Kann man (ohne VBA) erreichen, das die Uhr in der Zelle «mitläuft»? Wenns nur mit VBA geht wäre ich für den Code dankbar.

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