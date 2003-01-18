Zellinhalt als Dateiname für eine Excel-Datei verwenden

Ich möchte die Funktion «Speichern unter...» einer Exceldatei in ein Makro einbeziehen. Das Makro soll den gewünschten Dateinamen automatisch aus einer festgelegten Zelle der vorliegenden Exceltabelle entnehmen und unter diesem Namen speichern. Wie muss die folgende VBA-Zeile umgeschrieben werden, wenn statt «name» der Inhalt einer Zelle als Name übernommen werden soll? ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=C:\Eigene Dateien

ame.xls

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