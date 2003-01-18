18. Jan 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Zellinhalt als Dateiname für eine Excel-Datei verwenden
Ich möchte die Funktion «Speichern unter...» einer Exceldatei in ein Makro einbeziehen. Das Makro soll den gewünschten Dateinamen automatisch aus einer festgelegten Zelle der vorliegenden Exceltabelle entnehmen und unter diesem Namen speichern. Wie muss die folgende VBA-Zeile umgeschrieben werden, wenn statt «name» der Inhalt einer Zelle als Name übernommen werden soll? ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=C:\Eigene Dateien\name.xls
Angenommen, Sie möchten den Inhalt der Zelle B2 als Name verwenden,
dann erfüllt folgendes Makro ihren Wunsch:
Das Makro übernimmt den Inhalt der Zelle "B2" in die Variable "N". In der ersten Variable "P" wurde der Speicherpfad eingetragen.
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Das Makro zum Kopieren:
Unbedingt die beiden "" durch
Anführungsstriche ersetzetzen!
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Sub SpeichernUnter()
Dim N, P As String
P = "C:\Eigene Dateien\"
N = Sheets(1).[B1].Value
ActiveWorkbook.SaveAs _
Filename:=P & N, FileFormat:=xlNormal
End Sub
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