Zellinhalt in die Fusszeile übernehmen - Excel

Möchten Sie den Zellinhalt links oder rechts in die Fusszeile übernehmen, ersetzen Sie «CenterFooter» durch «LeftFooter» oder «RightFooter». Dieses Makro können Sie an eine Schaltfläche binden oder ihm eine Tastenkombination zuweisen, damit es schnell ausgeführt werden kann.

Wenn Sie den Zellinhalt automatisch übernehmen lassen wollen, müssen Sie das Makro mit einem Ereignis verknüpfen. Zum Beispiel können Sie es ausführen lassen, bevor Sie das Tabellenblatt drucken. Dann muss die Prozedur jedoch in «Diese Arbeitsmappe» erstellt werden.