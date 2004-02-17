Tipps & Tricks
Zellinhalt in die Fusszeile übernehmen - Excel
Dies funktioniert nur mit VBA. Wenn Sie beispielsweise den Inhalt der Zelle A1 in die Mitte der Fusszeile übernehmen möchten, erstellen Sie folgendes Makro in einem Modul:
Sub Fusszeile()
ActiveSheet.PageSetup.CenterFooter = Range("A1").Value
End Sub
Möchten Sie den Zellinhalt links oder rechts in die Fusszeile übernehmen, ersetzen Sie «CenterFooter» durch «LeftFooter» oder «RightFooter». Dieses Makro können Sie an eine Schaltfläche binden oder ihm eine Tastenkombination zuweisen, damit es schnell ausgeführt werden kann.
Wenn Sie den Zellinhalt automatisch übernehmen lassen wollen, müssen Sie das Makro mit einem Ereignis verknüpfen. Zum Beispiel können Sie es ausführen lassen, bevor Sie das Tabellenblatt drucken. Dann muss die Prozedur jedoch in «Diese Arbeitsmappe» erstellt werden.
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = Range"A1").Value
End Sub
Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: Sie brauchen das Tabellenblatt nicht tatsächlich auszudrucken. Es reicht schon, wenn Sie die Seitenansicht aktivieren.
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