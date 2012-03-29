Zellinhalte in Text umwandeln

Lösung: Sie könnten hierfür den «Text in Spalten»-Assistenten bemühen, der zum Beispiel in diesem Kummerkasten-Artikel beschrieben ist. Das funktioniert grundsätzlich gut, ist aber etwas umständlich, wenn Sie das öfter brauchen.

Wenn häufiger der Bedarf besteht, könnten Sie zu einem Makro greifen. Drücken Sie die Tastenkombination Alt+F11, um den VBA-Editor zu öffnen. Klicken Sie doppelt auf «Diese Arbeitsmappe». Kopieren Sie jetzt folgenden Makro-Code und fügen Sie ihn ins Code-Feld ein: