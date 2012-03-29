Tipps & Tricks
Zellinhalte in Text umwandeln
Lösung: Sie könnten hierfür den «Text in Spalten»-Assistenten bemühen, der zum Beispiel in diesem Kummerkasten-Artikel beschrieben ist. Das funktioniert grundsätzlich gut, ist aber etwas umständlich, wenn Sie das öfter brauchen.
Wenn häufiger der Bedarf besteht, könnten Sie zu einem Makro greifen. Drücken Sie die Tastenkombination Alt+F11, um den VBA-Editor zu öffnen. Klicken Sie doppelt auf «Diese Arbeitsmappe». Kopieren Sie jetzt folgenden Makro-Code und fügen Sie ihn ins Code-Feld ein:
Information
Gehen Sie nun zu Datei/Schliessen und zurück zu Excel. Verpassen Sie dem Makro unter Excel 2007 oder 2010 am besten ein Symbol in der Schnellstartleiste: Klappen Sie oben links das kleine Dreieck der «Leiste für den Schnellzugriff» auf und gehen zu Weitere Befehle. Im Ausklappmenü «Befehle auswählen» greifen Sie zu Makros, klicken «NameDerArbeitsmappe.Format2Text» an und verfrachten es per Hinzufügen-Knopf in die rechte Spalte. Unter dieser klicken Sie auf Ändern, damit Sie die Bezeichnung anpassen und ein hübsches Icon zuweisen können. Schliessen Sie die Fenster mit OK. Markieren Sie die umzuwandelnden Zellen und führen Sie das Makro über das selbst erstellte Icon aus. (PCtipp-Forum)
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