Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
16. Nov 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Zugriff auf Laufwerke ist nach Pause langsam

Nach etwas Herumsurfen möchten Sie auf Ihre zweite Festplatte zugreifen. Aber warum lässt sich Windows plötzlich so viel Zeit, bis es deren Inhalt anzeigt?
Screenshot KeepAliveHD

KeepAliveHD hält Festplatten wach

© Quelle: PCtipp.ch

Angenommen, Sie hätten zwei oder mehr Festplatten, egal ob eingebaut oder nur per USB angestöpselt. Immer wenn Sie ein paar Minuten Pause machen oder ausschliesslich auf Ihrem Systemlaufwerk C: arbeiten (z.B. nur surfen), begegnen Sie einem lästigen Phänomen: Sobald Sie wieder einmal auf die andere Festplatte zugreifen wollen, legt Windows eine «Denkpause» ein, bis es sich endlich dazu bequemt, Ihnen die Daten des Laufwerks anzuzeigen. Das kann unter Windows 7, 8 und 10 gleichermassen auftreten.

Lösung: Das liegt meistens daran, dass der PC die nicht benötigten Disks nach ein paar Minuten separat in eine Art Schlafmodus schickt. Wenn das Sie stört, kann ein kleines Hilfsprogramm das Problem für Sie lösen. Das Gratistool KeepAliveHD (https://github.com/stsrki/keepalivehd) schreibt in einem frei wählbaren Abstand eine winzige Textdatei auf die betroffene Festplatte. Zum Beispiel einmal pro Minute oder alle fünf Minuten. Das hindert die Festplatte am Einschlafen.

So gehts: Installieren Sie KeepAliveHD und starten Sie es aus dem Startmenü. Wechseln Sie in den Reiter Drive info und klicken Sie den Laufwerksbuchstaben der betroffenen Festplatte an. Die Zeile färbt sich von Weiss auf ein (je nach Bildschirm nur schwer erkennbares) Hellgelb um. Klicken Sie auf den Befehl Add all selected drives. Ein zu häufiges Schreiben wäre überflüssig. Stellen Sie deshalb die Abstände bei «Write file every» probehalber mal auf fünf Minuten statt sieben Sekunden.

KeepAliveHD hält Festplatten wach

 © Quelle: PCtipp.ch

Wechseln Sie zum Reiter Configuration. Haken Sie «Enable writing mode» an. Statten Sie dem Reiter Settings einen Besuch ab und aktivieren Sie den obersten Punkt «Auto-Run at startup». Jetzt minimieren Sie das Programm durch Klick aufs Unterstrich-Symbol im oberen rechten Bereich. Ab sofort schreibt KeepAliveHD eine kleine Textdatei namens KeepAliveHD.txt auf die entsprechende Festplatte. Der Inhalt der Datei ist übrigens lediglich: «This file was generated bei KeepAliveHD application on...», gefolgt von Datum und Zeit. 

In den Einstellungen (Settings) haben Sie übrigens auch die Option, die regelmässige Schreiberei automatisch unterbrechen zu lassen, sobald Sie einmal für eine gewisse Zeit tatsächlich nicht am PC sitzen. Die Option heisst «Disable writing if user is not active for», gefolgt von einer frei wählbaren Zeitangabe. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Zubehör Software Speicher Tools Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare