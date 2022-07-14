ZVV-App: Smart-Stop-Funktion einrichten

Nicht nur mit der SBB-Mobile-App kann man ein Check-In-Ticket lösen (EasyRide), sondern auch zum Beispiel mit der ÖV-App des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV. Die Smart-Stop-Funktion erinnert Sie ans Auschecken, falls Sie das am Ende der Reise vergessen. Die ZVV-App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.

Egal, ob Sie bereits eine Reise gestartet haben oder nicht: Tippen Sie in der App-Grundansicht auf Check-in-Ticket. Oben finden Sie den blau-weissen Bereich Reise läuft bzw. Reise starten. Rechts davon tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol. Und schon sind Sie in der Smart-Stop-Einstellung. Aktivieren Sie unten den Schieberegler, um die Funktion zu nutzen.

Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der ZVV-App-Version 1.5.0 durchgeführt.

Wie Sie übrigens die SBB-Mobile-EasyRide-Check-out-Warnung einrichten, ist hier erklärt.