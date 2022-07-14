14. Jul 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
ZVV-App: Smart-Stop-Funktion einrichten
ÖV-Billette per Wischgeste sind eine tolle Sache. Zerstreute vergessen aber schon mal das Auschecken. Zum Glück gibts auch bei der ZVV-App eine Check-Out-Erinnerung.
Nicht nur mit der SBB-Mobile-App kann man ein Check-In-Ticket lösen (EasyRide), sondern auch zum Beispiel mit der ÖV-App des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV. Die Smart-Stop-Funktion erinnert Sie ans Auschecken, falls Sie das am Ende der Reise vergessen. Die ZVV-App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.
- Egal, ob Sie bereits eine Reise gestartet haben oder nicht: Tippen Sie in der App-Grundansicht auf Check-in-Ticket.
- Oben finden Sie den blau-weissen Bereich Reise läuft bzw. Reise starten. Rechts davon tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Und schon sind Sie in der Smart-Stop-Einstellung. Aktivieren Sie unten den Schieberegler, um die Funktion zu nutzen.
Wie Sie übrigens die SBB-Mobile-EasyRide-Check-out-Warnung einrichten, ist hier erklärt.
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