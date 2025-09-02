2. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Der Zweck des Game Mode
Viele Fernseher oder Monitore haben einen Game Mode oder Spielmodus. Wozu dient er?
Viele Fernseher und Bildschirme bieten eine Einstellung wie «Game Mode» oder «Spielmodus». Sie dient jedoch meistens nicht der «schöneren» Darstellung von Games. Das Gegenteil ist öfter der Fall: Mit dem Aktivieren des Game Mode werden Bildoptimierungen ausgeschaltet, die sonst für schönere Darstellung von Filmen sorgen würden. Der Game Mode ist fürs Gaming trotzdem nützlich: Durchs Ausschalten dieser Optimierungen wird der so genannte «Input Lag» verkleinert, damit der Bildschirm schneller auf Ihre Tastendrücker bei schnellen Games reagiert.
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