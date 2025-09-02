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Gaby Salvisberg
2. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.

Schon gewusst?

Der Zweck des Game Mode

Viele Fernseher oder Monitore haben einen Game Mode oder Spielmodus. Wozu dient er?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Viele Fernseher und Bildschirme bieten eine Einstellung wie «Game Mode» oder «Spielmodus». Sie dient jedoch meistens nicht der «schöneren» Darstellung von Games. Das Gegenteil ist öfter der Fall: Mit dem Aktivieren des Game Mode werden Bildoptimierungen ausgeschaltet, die sonst für schönere Darstellung von Filmen sorgen würden. Der Game Mode ist fürs Gaming trotzdem nützlich: Durchs Ausschalten dieser Optimierungen wird der so genannte «Input Lag» verkleinert, damit der Bildschirm schneller auf Ihre Tastendrücker bei schnellen Games reagiert.

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