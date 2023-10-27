Die zwei neuen Paint-Funktionen ausprobieren

Darüber, dass im kleinen Zeichenprogramm Paint neue Funktionen einziehen, haben wir schon berichtet. Folgendes ist zumindest auf meinem Windows-11-PC mit Paint-Version 11.2308.30.0 inzwischen möglich.

Öffnen Sie in Paint ein Bild, auf dem Sie gerne ein Objekt freistellen würden. Ich greife zu einem Portraitfoto. Klicken Sie im Bereich Bild auf die Funktion Hintergrund entfernen. Sofort versucht Paint das Objekt freizustellen und ersetzt den Hintergrund durch transparente Farbe. Es funktioniert schon überraschend gut.

Achten Sie im oberen Teil auch auf das Symbol Schichten. Benutzen Sie es und fügen Sie darunter per Pluszeichen eine weitere Schicht hinzu. Per Maus ordnen Sie die Schichten um, sodass die neue, leere Schicht in den Hintergrund zu liegen kommt. Lassen Sie die neue Hintergrundschicht gleich angeklickt. Öffnen Sie Datei/In Zeichenbereich importieren/Aus einer Datei und wählen Sie ein Hintergrundbild aus, zum Beispiel eine Sternenhimmel-Aufnahme. Solange der Hintergrund nicht «platziert» ist und der Mauszeiger noch als Kreuzzeiger erscheint, können Sie ihn per Maus verschieben.