macOS 27 Golden Gate: Was sich ändert und worauf Nutzer achten sollten

Apple hat macOS 27 Golden Gate am 14. September 2026 veröffentlicht. Für viele Mac-Nutzer stellt sich damit nicht nur die Frage, welche neuen Funktionen das System mitbringt, sondern auch, ob das eigene Gerät kompatibel ist und wie sich wichtige Daten vor dem Upgrade absichern lassen.

Siri AI und Visual Intelligence im Alltag

Im Mittelpunkt von macOS 27 steht Siri AI, die neue Generation des Apple-Assistenten. Siri AI kann persönliche Informationen berücksichtigen, Fragen zum Bildschirminhalt beantworten und stärker mit Systemfunktionen zusammenarbeiten.

Mit Visual Intelligence erweitert Apple Siri AI um eine neue Möglichkeit, Inhalte auf dem Bildschirm auszuwählen, zu analysieren und weiterzuverarbeiten.

Design und Leistung: Was sich sonst noch ändert

Neben den neuen KI-Funktionen hat Apple auch das Liquid-Glass-Design weiter verfeinert. Verbesserter Kontrast, einheitlichere Symbolleisten und überarbeitete Fensterelemente sollen die Lesbarkeit und Bedienung verbessern.

Auch an der Systemleistung wurde gearbeitet. Apple nennt unter anderem schnellere AirDrop-Übertragungen, zügigeres Browsen in Netzwerkdateien und kürzere Ladezeiten für Inhalte auf der Safari-Startseite. Verbesserungen bei Suche, Speicher- und CPU-Nutzung sollen den Mac im Alltag reaktionsschneller machen.

Vor einem grossen System-Upgrade lohnt sich zunächst ein Blick auf die eigene Hardware. macOS 27 ist laut Apple mit Macs mit Apple-Chip kompatibel, also mit Geräten auf Basis eines M- oder A-Series-Chips. Intel-basierte Macs können nicht auf macOS 27 aktualisiert werden.

Apple empfiehlt zudem, vor der Installation eines macOS-Upgrades wichtige Dateien zu sichern. Wer Fotos, Videos, Arbeitsdokumente oder grössere Projektdateien auf dem Mac gespeichert hat, sollte deshalb prüfen, ob ein aktuelles Backup vorhanden ist. Wer statt eines regulären Updates eine komplett frische Installation bevorzugt, findet in der Anleitung zum Clean Install von macOS 27 Golden Gate die einzelnen Schritte über macOS Recovery oder einen bootfähigen USB-Stick.

Auch der verfügbare Speicherplatz und häufig verwendete Programme verdienen Aufmerksamkeit. Bei älteren Anwendungen, Plug-ins oder Zubehör kann es sinnvoll sein, vor dem Upgrade zu prüfen, ob der jeweilige Hersteller die neue macOS-Version bereits unterstützt. Wer nach dem Update auf Schwierigkeiten stösst, findet im Überblick zu den macOS 27 Golden Gate Problemen und Lösungen weitere Hinweise zu bekannten Fehlern und möglichen Lösungswegen. Für die Vorbereitung und den Schutz wichtiger Dateien können passende Backup- und Wiederherstellungslösungen zusätzliche Sicherheit bieten.