Pressemitteilung
macOS 27 Golden Gate: Was sich ändert und worauf Nutzer achten sollten
Apple hat macOS 27 Golden Gate am 14. September 2026 veröffentlicht. Für viele Mac-Nutzer stellt sich damit nicht nur die Frage, welche neuen Funktionen das System mitbringt, sondern auch, ob das eigene Gerät kompatibel ist und wie sich wichtige Daten vor dem Upgrade absichern lassen.
Siri AI und Visual Intelligence im Alltag
Im Mittelpunkt von macOS 27 steht Siri AI, die neue Generation des Apple-Assistenten. Siri AI kann persönliche Informationen berücksichtigen, Fragen zum Bildschirminhalt beantworten und stärker mit Systemfunktionen zusammenarbeiten.
Mit Visual Intelligence erweitert Apple Siri AI um eine neue Möglichkeit, Inhalte auf dem Bildschirm auszuwählen, zu analysieren und weiterzuverarbeiten.
Design und Leistung: Was sich sonst noch ändert
Neben den neuen KI-Funktionen hat Apple auch das Liquid-Glass-Design weiter verfeinert. Verbesserter Kontrast, einheitlichere Symbolleisten und überarbeitete Fensterelemente sollen die Lesbarkeit und Bedienung verbessern.
Auch an der Systemleistung wurde gearbeitet. Apple nennt unter anderem schnellere AirDrop-Übertragungen, zügigeres Browsen in Netzwerkdateien und kürzere Ladezeiten für Inhalte auf der Safari-Startseite. Verbesserungen bei Suche, Speicher- und CPU-Nutzung sollen den Mac im Alltag reaktionsschneller machen.
Vor dem Update: Kompatibilität, Speicherplatz und Backup prüfen
Vor einem grossen System-Upgrade lohnt sich zunächst ein Blick auf die eigene Hardware. macOS 27 ist laut Apple mit Macs mit Apple-Chip kompatibel, also mit Geräten auf Basis eines M- oder A-Series-Chips. Intel-basierte Macs können nicht auf macOS 27 aktualisiert werden.
Apple empfiehlt zudem, vor der Installation eines macOS-Upgrades wichtige Dateien zu sichern. Wer Fotos, Videos, Arbeitsdokumente oder grössere Projektdateien auf dem Mac gespeichert hat, sollte deshalb prüfen, ob ein aktuelles Backup vorhanden ist. Wer statt eines regulären Updates eine komplett frische Installation bevorzugt, findet in der Anleitung zum Clean Install von macOS 27 Golden Gate die einzelnen Schritte über macOS Recovery oder einen bootfähigen USB-Stick.
Auch der verfügbare Speicherplatz und häufig verwendete Programme verdienen Aufmerksamkeit. Bei älteren Anwendungen, Plug-ins oder Zubehör kann es sinnvoll sein, vor dem Upgrade zu prüfen, ob der jeweilige Hersteller die neue macOS-Version bereits unterstützt. Wer nach dem Update auf Schwierigkeiten stösst, findet im Überblick zu den macOS 27 Golden Gate Problemen und Lösungen weitere Hinweise zu bekannten Fehlern und möglichen Lösungswegen. Für die Vorbereitung und den Schutz wichtiger Dateien können passende Backup- und Wiederherstellungslösungen zusätzliche Sicherheit bieten.
Wenn nach dem Update Dateien fehlen oder beschädigt sind
Ein System-Upgrade verursacht nicht automatisch Datenprobleme. Dennoch kann es gerade beim Aktualisieren, Neueinrichten oder Verschieben von Daten vorkommen, dass Dateien fehlen, versehentlich gelöscht werden oder sich anschliessend nicht mehr öffnen lassen.
Für solche Fälle bietet 4DDiG unterschiedliche Werkzeuge an. 4DDiG Mac Data Recovery ist auf die Wiederherstellung verlorener oder gelöschter Dateien auf dem Mac ausgerichtet. Sind Dateien zwar noch vorhanden, lassen sich aber nicht mehr korrekt öffnen, kann 4DDiG File Repair beschädigte Fotos, Videos, Audiodateien und Dokumente reparieren. Diese Trennung zwischen Datenwiederherstellung und Dateireparatur entspricht auch der aktuellen Produktaufteilung von 4DDiG.
Damit deckt das 4DDiG-Portfolio sowohl die Wiederherstellung verlorener Daten als auch die Reparatur beschädigter Dateien ab. Weitere Lösungen für Backup, Datenträgerverwaltung und Systemmigration stehen insbesondere für Windows zur Verfügung.
20 % Rabatt zum Start von macOS 27 Golden Gate
Zum Start von macOS 27 Golden Gate bietet 4DDiG eine zeitlich begrenzte Rabattaktion an. Nutzer erhalten 20 % Rabatt auf ausgewählte 4DDiG-Lösungen für Mac und Windows.
Der Gutscheincode «4D-MGG-20» kann beim Kauf im offiziellen 4DDiG Webshop eingelöst werden. Die Aktion gilt für teilnehmende Lizenzmodelle und ermöglicht Nutzern, passende Lösungen für Datenwiederherstellung, Dateireparatur oder Systemverwaltung günstiger zu erwerben.
Weitere Informationen zu den teilnehmenden Produkten und Lizenzbedingungen finden Nutzer direkt im offiziellen 4DDiG Webshop.
Über 4DDiG
4DDiG ist eine Softwaremarke von Tenorshare und entwickelt Lösungen für Datenwiederherstellung, Dateireparatur sowie Speicher- und Computerverwaltung. Das Portfolio umfasst Anwendungen für Windows und macOS – von der Wiederherstellung verlorener Daten über die Reparatur beschädigter Dateien bis hin zu Backup, Datenträgerverwaltung und Systemmigration.
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