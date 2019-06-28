App-Test: retteMi.ch

«retteMi.ch» ist für Android und iOS verfügbar und kostenlos. Bei retteMi.ch handelt es sich um ein gemeinsames Projekt des Ostschweizer Polizeikonkordates sowie der KaPo Freiburg und Waadt. Bei Fragen zur App ist die Kantonspolizei St. Gallen zuständig.

Mit der App können Sie im Notfall die Nummern 117, 118, 144 und die internationale Notrufnummer 112 anrufen. Grundsätzlich geht es darum, so schnell wie möglich bei der richtigen Polizei zu landen. Beispielsweise, wenn man von der Stadt St. Gallen auf der Autobahn rausfährt, kann es sein, dass man bei der städtischen Polizei landet, die aber nicht für die Autobahn zuständig ist. So soll im Notfall Zeit gespart werden.

Hinweis: Die Lokalisierungfunktioniert nur für folgende Kantone: SG, TG, AR, AI, SH, GL, GR, VD, FR und JU. Allerdings: Wenn Sie z.B. aus Zürich sind, die App installiert haben und nach Schaffhausen oder St. Gallen reisen und dort passiert etwas, funktioniert es auch.

Erste Schritte: