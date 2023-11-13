Asus Zenfone 10 im PCtipp-Test

Auffällige Kamera: Ein unübersehbares Merkmal des Asus Zenfone 10 sind die beiden bulligen Kameralinsen auf der Rückseite. Eine ist eine Ultraweitwinkel mit 13 Mpx, die Hauptkamera löst mit 50 Mpx auf und bietet als Besonderheit einen 6-Achsen-Hybrid-Gimbal-Stabilisator. Die Frontkamera ist im Display eingelassen und löst mit 32 Mpx auf. Das Zenfone 10 schiesst gute Fotos, aber nicht überragende. Da haben Konkurrenten wie Apple und Samsung die Nase vorn. Mir sind die Farben teils zu überzeichnet bunt und die Aufnahmen zu sehr geschönt, sodass Details verloren gehen. Zudem fehlt mir für ein High-End-Gerät ein Teleobjektiv für einen optischen Zoom. Der Gimbal macht seine Sache tipptopp; ruckelige Aufnahmen werden gut stabilisiert.

Fazit: Für Musikfans und Gamer

Mir gefällt das Asus Zenfone 10 sehr gut. Es bietet viel, was ich an einem Smartphone mag: starke Hardware, ein kompaktes Format und ein schlankes System. Da ich gerne über kabelgebundene Kopfhörer Musik geniesse, ist der Klinkenstecker ein grosses Plus. Die Leistung wird Game-Fans zufriedenstellen, die Akkulaufzeit ist sehr gut. Die Kamera geht für meine Bedürfnisse in Ordnung, wem die Smartphone-Fotografie aber besonders wichtig ist, der ist mit einem anderen Gerät besser bedient. Den Preis finde ich zu hoch: Die günstigste Version mit 126 GB Speicher geht zurzeit ab 746 Franken über den Ladentisch. Ein Galaxy S24 mit genauso viel Speicher kostet Hundert Franken weniger.