Blickfang: das Acer Aspire V 17 Nitro VN7-791G im Test

Clickpad

Mit einem Gewicht von knapp 3 Kilo ist der 17,3-Zöller für seine Grössenverhältnisse noch relativ leicht. Auch sehr positiv: Die rot hintergrundbeleuchtete Tastatur mit zusätzlichem Nummernblock gibt an keiner Stelle nach. Das grosse Clickpad mit berührungsempfindlichen Rändern zeugt von hoher Präzisionsqualität. Es klickt und scrollt sich von Anfang an sehr genau, ohne lange etwas justieren zu müssen. Man merkt: Acer hat den Spagat zwischen wertigen Materialien und optimalem Bedienungsaspekt für einen nicht überteuterten Mobilrechner seiner Klasse perfekt gemeistert. Das ist wirklich sehr lobenswert: Auf vielen Gaming-Laptops haben wir es in der Regel mit lottrigen Clickpads zu tun. Dieser Umstand rührt wohl daher, weil viele Hersteller sich denken: Der Spieler wird ohnehin die meiste Zeit zur Maus greifen. Schön, dass Acer hier nicht am falschen Ende spart.

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Bildschirm, Leistung, Fazit

Der Bildschirm ist eine Freude

Was gleich in die Augen sticht: Der matte Full-HD-Bildschirm mit IPS-Panel überzeugt mit akkuraten Farben, guten Schwarzwerten und geringer Schlierenbildung. Die hervorragende Maximalhelligkeit von über 300 cd/m² ist eine wahre Freude, auch wenn wir hier kein 4K-Display vorfinden. Aber sind Notebook-Spieler mit 4K überhaupt schon gut bedient? Eher nicht. Die mobilen Grafikchips sind dazu noch zu wenig reif. Besserung verspricht der kürzlich angekündigte GTX980M-Chip, der nach Nvidia erstmals näher an die Desktop-Leistung des grossen Bruders (GTX 980) herankommen soll. Nachteil: Ein 4K-Display erfordert natürlich wesentlich mehr Akkuleistung.