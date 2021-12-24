E-Book-Reader Kobo Sage und Kobo Libra 2 im Alltagstest

Sieht aus wie ein Tolino Vision 6? Stimmt, die Ähnlichkeit ist frappant. Es handelt sich aber nicht um eine billige Kopie made in China, sondern beide Geräte werden vom selben Hersteller gefertigt. Seit 2017 ist Rakuten Kobo neben Orell Füssli/Thalia, Weltbild, Hugendubel und bücher.de ein weiterer Partner innerhalb der Tolino-Allianz und zeichnet unter anderem für die technische Umsetzung verantwortlich. Rakuten Kobo Inc. ist ein globaler digitaler Buchhändler in Besitz der in Tokyo ansässigen Rakuten Group Inc. Diese wiederum hat ihren Hauptsitz in Toronto, Kanada. Und Rakuten stellt sowohl die Kobo-E-Book-Reader als auch die Tolinos her.

Ich habe kürzlich den Tolino Vision 6 (7 Zoll) ausführlich getestet, den Test finden Sie hier. Deshalb konzentriere ich mich in diesem Test auf die Unterschiede zwischen dem Tolino Vision 6 und dem Kobo Sage sowie Kobo Libra 2.

Für Lesende, die von Tolino zu Kobo wechseln

Tolino-Besitzerinnen und -Besitzer in der Schweiz haben sich daran gewöhnt, dass man sich einfach mit seinem Orell-Füssli- oder Weltbild-Konto einloggen kann und so unkompliziert Zugriff auf die im dortigen Shop gekauften E-Books oder Hörbücher hat.

Die schlechte Nachricht ist, dass das bei Kobo nicht so gedacht ist. Als Konsequenz können Sie Ihre – bereits gekauften – E-Bücher nicht ohne Weiteres auf den Kobo laden. Die gute Nachricht lautet (betrifft nur E-Books): Es gibt einen Weg, wie Sie diese EPUB- oder PDF-Dateien (E-Bücher) durchaus auch mit dem Kobo-E-Book-Reader lesen können.

Ohne Software gehts nicht

Zum Versuch: Ich habe mehrere EPUB-E-Books, die ich via Orell-Füssli-Shop gekauft habe, zunächst manuell auf den Kobo in den Ordner kopiert, in dem Kobo die eigenen EPUB-Dateien lagert. Der verwendete Kobo Sage hat die E-Books nicht erkannt.

Um das Problem zu beheben, können Sie eine E-Book-Software verwenden, beispielsweise Calibre. Calibre ist ein kostenloser, einfach zu bedienender E-Book-Manager. Grundsätzlich fügen Sie eine EPUB-Datei zur Software hinzu, senden sie an den Kobo und Calibre kümmert sich dann automatisch um das Format und eine allfällige Konvertierung. Der genaue Ablauf ist in diesem Tipp erklärt.