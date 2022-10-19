E-Book-Reader Tolino Epos 3 im Test

Falls Kinder ein eigenes Gerät besitzen und/oder Sie Ihre Erwachseneninhalte vor neugierigen Kinderaugen schützen möchten, können Sie Ihren Tolino per Zahlensperre (PIN) schützen. Wie das geht, ist hier erklärt.

Audiobooks

Wer Hörbücher nutzt: Dies ist leider nicht via Tolino E-Book-Reader nutzbar, da diese Geräte weder über Lautsprecher noch über eine Kopfhörerbuchse verfügen. Auch der Epos 3 verfügt nicht über Bluetooth-Technologie, daher klappt das Anhören von Hörbüchern auch nicht mit einem BT-Kopfhörer. Das ist umso ärgerlicher, als Orell Füssli seit Juni 2022 eine digitale Flatrate für E-Bücher und Hörbücher namens Skoobe (ebooks rückwärts) anbietet. Beim Abodienst gibt es auch Varianten mit Hörbüchern. Und Audiobooks kann man zwar via Tolino-App und Tolino Webreader anhören – nicht aber via Epos 3.

Tempo und Akkulaufzeit

Tempo

Das Tempo ist etwas, das mich bei Tolinos noch nie wirklich überzeugt hat. Seit dem Hard- und Software-Update für den Vision-6 im vergangenen Jahr ist es merklich besser geworden, aber man ist heutzutage einfach ein anderes Tempo bei Gadgets gewohnt. Wer bei einem Tolino-E-Book-Reader ein längeres WLAN-Passwort eintippt – oder noch schlimmer, den Webbrowser (z. B. für Onleihe) nutzt –, wird verstehen, was ich meine. Der Epos 3 erhielt denselben Prozessor (1,8 GHz-All-Winner-B300-Quad-Core-CPU) und auch 1 GB RAM und ist daher gleich schnell wie der Vision 6 von 2021. Das bedeutet: Ist OK, aber da ist Luft nach oben.

Akkulaufzeit

Ich war ein wenig enttäuscht, als ich in den Specs sah, dass im Epos «nur» ein 1200-mAh-Akku verbaut wurde. Der letztjährige Vision 6 verfügt über einen 1500-mAh-Akku. Und vor Kurzem erst wurde zudem der neue Shine 4 präsentiert (PCtipp berichtete). Die Shine-Linie ist günstig und klein – und das Gerät erhielt ebenfalls einen 1500-mAh-Akku. Beim Highend-Gerät Epos 3 hätte ich – mindestens – dasselbe erwartet.

Die Akkulaufzeit beträgt denn auch nur ein paar Tage, was im Rahmen liegt. Allerdings habe ich bei einer Kaufberatung im Frühling 2022 schon besseres gesehen – beispielsweise bei einem Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition waren es sogar mehrere Wochen; ein Rakuten Kobo Libra 2 und ein PocketBook Touch HD 3 hielten je ca. eine Woche durch.

Was vermisst wurde, Fazit und Kaufberatung

Was vermisst wurde

Die fehlende Bluetooth-Konnektivität, welche ich bei neuen Geräten 2022 erwartet hätte, wurde bereits erwähnt. Dadurch ist es nicht möglich, BT-Kopfhörer zu koppeln, wodurch man wiederum keine Audiobooks auf dem E-Reader anhören kann.

Es ist auch ein wenig ärgerlich, dass man via Family Sharing grundsätzlich Hörbücher teilen kann, aber dann nur via Tolino-App gemeinsam mit den Liebsten hören kann – nicht aber via E-Book-Reader.

Und nicht zuletzt: Nachdem ich im Frühling ein PocketBook mit Farbdisplay getestet habe (InkPad Color) komme ich nicht umhin, mich zu fragen, wann Tolino von den bisherigen Graustufen auf Farbe umstellt.

Fazit

Tolino muss sich langsam sputen, wenn der Hersteller den Anschluss bei Audiobooks nicht verlieren will. Konkurrenten wie Rakuten Kobo (sieht aus wie ein Tolino) und PocketBook aus der Schweiz verfügen über Bluetooth-Konnektivität, wodurch auch auf einem E-Book-Reader ohne Kopfhörerbüchse oder Lautsprecher Audiobooks per BT-Kopfhörer angehört werden können.

Es sei erwähnt, dass ich schon diverse E-Book-Reader von verschiedenen Herstellern getestet habe und deshalb zugegebnermassen etwas anspruchsvoll bin. Aber Hörbücher auf dem E-Book-Reader anhören, indem man Kopfhörer via Bluetooth koppeln kann, ist jetzt kein sensationelles Feature und wird von der Konkurrenz mehrheitlich bereits angeboten.

Kaufberatung

Die Vorteile des Epos 3 liegen in den zahlreichen Funktionen, die das Gerät bietet und das E-Ink-Display ist wirklich gut, der Speed ist okay. Das grosse Display plus Vergrösserungsmodus ist ein grosses Plus für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen.

Allerdings ist das 8-Zoll-Gerät nicht gerade mobil, da zu gross. Daheim liest es sich damit zwar sehr angenehm. Doch bei dieser Displaygrösse stellt sich rasch die Frage, ob ein Tablet nicht die bessere Wahl wäre. Das Gerät ist mit rund 300 Franken auch ziemlich teuer für einen E-Book-Reader und für wenig mehr Mammon kann man heute ein gutes Tablet kaufen.