Fritz!Box hinter Swisscoms Internetbox: So gehts

In der Tat kann man nicht behaupten, dass die Swisscom-Internetbox mit Flexibilität bei den Routereinstellungen glänzt, wenn man mehrere Geräte anschliessen möchte. Zudem ist der Status des WLAN-Netzes für den Provider jederzeit abrufbar. Der Direktanschluss eines frei am Markt erwerblichen Routers stellt bei reinen Swisscom-Datenleitungen kein Problem dar. Wenn man jedoch TV und Telefon ebenfalls von Swisscom bezieht, wird die direkte Nutzung eines anderen Routers oft zu einer Angelegenheit für Tüftler, und es gibt keinen Support von Swisscom. Der einzige Weg, um sich im Störungsfall beim Kundendienst des Providers Gehör zu verschaffen und gleichzeitig diesem keine Einsicht ins eigene Heimnetz zu gewähren, ist es, einen für seine Funktionsvielfalt bekannten Router hinter der Internetbox installieren. Das nennt man Kaskadierung. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir Ihnen, wie es mit der Fritz!Box 7490 funktioniert.

Warum sollte man das überhaupt tun?

Der folgende Artikel liest sich viel länger, als die Durchführung aller Schritte tatsächlich ist. Wenn man von mehr Freiraum und Privatsphäre im Heimnetz profitieren möchte, lohnt es sich zweifellos, sich dafür etwas Zeit zu nehmen. Entgehen könnte Ihnen zum Beispiel der multimediale Server der Fritz!Box, der Zugriff auf das Telefonbuch und die flexible Bestimmung der Betriebszeiten des WLAN-Netzes. Der Gastzugang mit QR-Codes gehört zu weiteren Argumenten, die für eine Kaskadierung sprechen könnten.

Voraussetzungen

All-IP-Anschluss von Swisscom mit aktiviertem Expertenmodus

Internetbox der Swisscom (Standardversion)

Fritz!Box 7490 mit Fritz!OS-Version 6.83

Schritt 1: Installieren Sie die Fritz!Box

Wichtig: Für die Erstinstallation der Fritz!Box sollten Sie diese zuerst noch nicht per LAN-Kabel an die Internetbox anschliessen.