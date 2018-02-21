Fünf alternative Tastatur-Apps im Test

Schnelle Eingewöhnungszeit

Besonders nett von Fleksy ist die Art, wie man in die neue Tastatur «eingeweiht» wird. Ein Assistent erklärt einem zuerst die wichtigsten Grundfunktionen, die man ihm nachmachen soll. Was bei Fleksy gleich von Anfang an überrascht, ist die schlichte Art des Keyboards und die Grösse der Tasten. Das Erfolgskonzept soll darin bestehen, durch grosse Tasten und einfache Layouts Fleksy simpel bedienen zu können. Auch Fleksy kann vorgeschlagene Wörter mittels Wischbewegung einfügen. Darüber hinaus soll Fleksy mit der Zeit die Tippgenauigkeit auf seinen Anwender abstimmen, um die Treffsicherheit zu erhöhen.

Fazit: Fleksy eignet sich für alle Anwender, die sich nicht lange an etwas Neues gewöhnen wollen. Besonders gefällt auch der «Nachblendeffekt» der soeben eingetippten Ziffern. So wird dem Anwender schon während der Eingabe einzelner Buchstaben deutlich, was er gerade tippt. Die Fleksy-Tastatur gibt es gratis für iOS und Android.

Nächste Seite: Gboard, «Kännsch»

Gboard, Kännsch

Gboard

Für wen ist Gboard? Die Gboard-Tastatur für Android gibt es seit August 2016 auch gratis für das iPhone. Die App sieht wie eine normale Tastatur aus und hält dieselben Funktionen bereit. Nur beinhaltet die praktische App zusätzlich einen Google-Button, der die Google-Suche startet.

Die Hauptvorteile von Gboard: Die Ergebnisse werden Ihnen beim Tippen auch gleich als Info-Karte dargestellt. Wie die App im Detail funktioniert, sehen Sie in unserem Video: