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Daniel Bader
25. Aug 2022

Die Highlights des Interdiscount-Flyers

Drei Arlo Essential-Cams, weisses Gehäuse mit schwarzer Frontabdeckung

Das schlanke 3+1-Arlo-Set arbeitet zuverlässig und bietet clevere Cloud-Speicherung. Auch bei diesem Interdiscount-Angebot sind wir mit dem Preis einverstanden

 © Arlo
Der AVM FritzRepeater 6000, stehend in Weiss mit roter Unterseite

Der Fritz!Repeater 6000 ist einfach zu installieren, bietet ein stabiles Tempo bei höherer Reichweite und eine grosszügige Garantie dazu

 © AVM
Das Multifunktionsgerät Epson ET 4800 in Schwarz

Epsons Ecotank ET-4800 ist ein Spitzengerät – keine Frage. Es gibt aber auch einen nicht unerheblichen Nachteil

 © Epson
Dieser JP eSports hat ein schwarzes Gehäuse mit transparenter Seitenwand und blauer Zier-Beleuchtung

Der von Interdiscount angebotene Gaming-Tower eSports RTX3090 II9 des Schweizer Assemblierers Joule Performance hat es sprichwörtlich in sich: Der Rechner ist stark ausgestattet und verfügt über performante Komponenten

 © Joule Performance
Das Convertible HP Envy x360, zu einem Tablet geklappt

Ganz klar: Das HP Envy x360 15-ey0647nz ist für diesen Interdiscount-Preis eine Versuchung. Besteht Bedarf, dann schauen Sie sich das Angebot näher an

 © HP
Zwei Oppo Reno 8 5G, abgebildet ist das Gerät je einmal in Shimmer Gold und in Shimmer Black

Das Reno 8 5G überzeugt als brandneues «Midrange»-5G-Modell beim Preis-Leistungs-Verhältnis, punktet aber auch aufgrund des frischen Designs

 © Oppo
Das Sonoro Stream Radio, der obere Gehäuseteil im Holz-Look

Das edle Digitalradio Stream des deutschen Herstellers Sonoro ist ein Allrounder, wie er im Buche steht. Allerdings schlägt sich das auch im Preis nieder.

 © Sonoro
Ein Sony Bravia XR 55 Smart-TV

Für Rappenspalter dürfte dieser herausragende TV, Sonys Bravia XR55A95K, erst einmal auf der Warteposition stehen

 © Sony
Dyson Stab-Staubsauger mit Zubehör

Der Dyson V15 Absolute macht mit Staub, Fussel und natürlich grobem Dreck reinen Tisch. Dazu nimmt der Sauger auch wenig Platz ein

 © Dyson
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