Die Highlights des Interdiscount-Flyers

Der rassige Luftreiniger Dyson Purifier Hot + Cool Formaldehyde macht nicht nur mit Schadstoffen in der Luft kurzen Prozess, er kühlt und wärmt auch zuverlässig. Der Preis von Interdiscount haut uns allerdings nicht aus den Socken
AVMs Fritz!Repeater 1200 AX WiFi 6 Mesh ist ein einfach zu installierendes Gerät, um die Reichweite im kabellosen Netzwerk zu vergrössern. Dem günstigen Interdiscount-Preis kann kein anderer Händler das Wasser reichen
Aufgrund des raffinierten Designs, der Bildqualität und OTS-Sounds überzeugt der Samsung QE65S95B von innen wie aussen. Ein echter Interdiscount-Aufsteller, dessen Preis zum Zeitpunkt unserer Recherchen nicht unterboten werden konnte
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
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