Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
3. Mär 2023

Die Highlights des Interdiscount-Flyers

Futuristisches Design: Ein senkrechtes Oval ist auf einem zylindrischen Fuss montiert

Der rassige Luftreiniger Dyson Purifier Hot + Cool Formaldehyde macht nicht nur mit Schadstoffen in der Luft kurzen Prozess, er kühlt und wärmt auch zuverlässig. Der Preis von Interdiscount haut uns allerdings nicht aus den Socken

 © Dyson
Ein MacBook Air

Abgesehen vom knausrigen Speicher geht das Interdiscount-Angebot in Ordnung. Kein anderer Anbieter war zum Zeitpunkt unserer Recherchen günstiger

 © Apple
Ein Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsungs Galaxy S21 FE 5G ist ein ordentliches Mittelklassemodell. Der Interdiscount-Preis für das Android-12-Handy ist zu hoch

 © Samsung
Der Epson EcoTank-Drucker ET-4800

Epsons Ecotank ET-4800 ist ein Spitzengerät. Der Nachteil des Fehlens für den automatischen Duplexdruck wiegt nicht unerheblich

 © Epson
Ein AVM Fritz Repeater 1200 AX

AVMs Fritz!Repeater 1200 AX WiFi 6 Mesh ist ein einfach zu installierendes Gerät, um die Reichweite im kabellosen Netzwerk zu vergrössern. Dem günstigen Interdiscount-Preis kann kein anderer Händler das Wasser reichen

 © AVM
Ein Samsung Smart-TV des Typs QE65S95B

Aufgrund des raffinierten Designs, der Bildqualität und OTS-Sounds überzeugt der Samsung QE65S95B von innen wie aussen. Ein echter Interdiscount-Aufsteller, dessen Preis zum Zeitpunkt unserer Recherchen nicht unterboten werden konnte

 © Samsung
Ein schwarzer JBL-Speaker, ungefähr in Form einer liegenden Rolle

Der JBL Xtreme 3 ist ein vielseitiger, kabelloser Lautsprecher, der sich zu Hause genauso wohlfühlt wie auf einer Party – auch draussen

 © JBL
Der Acer-Projektor in Weiss

Acers H6815BD ist ein günstiger Kino-Beamer, der sich für einen separaten Kino-/Gamingraum zu Hause empfiehlt, und vor allem ein erstklassiges Bild auf die Leinwand wirft

 © Acer
Flyer-Check Drucker Fernseher Hardware Netzwerk Smartphones Apple Macbook Projektoren Bluetooth Windows & PC Bildergalerie
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Kommentare

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare