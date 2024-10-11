Im Test: Bowers & Wilkins Pi6 und Pi8

Wie schlägt sich der günstigere Pi6? Auch er hat einen einwandfreien Sound. Doch im direkten Vergleich zum Pi8 fällt er ab. Er wirkt weniger bombastisch und detailliert, der Bass zeigt sich zahmer, der Sound insgesamt ist blasser, analytischer und harscher. Es fehlt das gewisse Etwas des Pi8, das für Gänsehautmomente sorgt. Der Pi8 macht richtig Spass, der Pi6 ist einfach «nur» gut. Beide Kopfhörer funktionieren mit allen Musikgenres.

Die Geräuschunterdrückung geht bei beiden Modellen in Ordnung, genauso die Telefonqualität. Sowohl bei mir als auch beim Gesprächspartner waren die Stimmen glasklar. An der Akkulaufzeit von 6,5 Stunden (Pi8) bzw. 8 Stunden (Pi6) gibt es nichts auszusetzen.

Fazit: Noch nicht perfekt

B&W hat mit dem Pi6 und dem Pi8 zwei tolle True-Wireless-Kopfhörer geschaffen, die primär beim Sound überzeugen. Bessern die Briten bei der Steuerung sowie der Funktionalität der App nach und schrauben sie ein wenig am Preis, wird die Luft an der Spitze der drahtlosen High-End-In-Ears dünner. Momentan gefallen mir Modelle wie der Sennheiser Momentum True Wireless 4 besser. Hier stimmen Sound, App-Funktionalität und Preis. Müsste ich einen der beiden B&W-Kopfhörer wählen, würde ich zum Pi8 greifen. Das Mehr an Sound und die bessere Ladeschale wären es mir wert.