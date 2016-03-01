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Florian Bodoky
1. Mär 2016
Lesedauer 3 Min.

Tests

Im Test: Brother P-touch P750 W

Der Mini-Etikettendrucker für den Alltagsgebrauch sorgt für Ordnung im Büro. Wie erledigt er seinen Job? PCtipp testet.

Schnell und unkompliziert: der P-touch P750W

© Quelle: PCtipp.ch

Ob nun im Büro oder Privat – Ordner, Mappen oder Ablagen mit administrativem Inhalt finden sich überall. Zum Behalten der Übersicht lohnt sich eine Beschriftung. Hier setzt der P-touch P750W an. Der drahtlos funktionierende Etikettendrucker aus dem Hause Brother ist nur gerade 14x14x7 Zentimeter gross (HxTxB). Brother liefert den kleinen Beschriftungshelfer samt Netzteil, USB-Kabel und einer Schriftbandkassette.

Neben dem Schubfach für die Schriftbandkassette findet sich seitlich ein Fenster, welches den Blick auf das Schriftband freigibt. So lässt sich jederzeit feststellen, ob noch Druckunterlagen vorhanden sind. Auf dem Gerät gibt es vier Tasten, die dem Verbinden per NFC oder WLAN, dem Zurechtschneiden des Schriftbandes und dem An- und Abschalten dienen.

Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: Entweder man schliesst den Drucker per USB an den PC an, oder man verbindet das Gerät durch Betätigung der WLAN-Taste mit dem Netzwerk. Strom bezieht das Gerät wahlweise vom mitgelieferten Netzteil oder von 6 Doppel-A-Batterien, welche aber separat gekauft werden müssen. Anschliessend wird der Drucker auf dem PC als externes Laufwerk angezeigt. Die Software, die zur Erstellung und der Gestaltung der Labels notwendig ist, findet sich auf dem Mini-Speicher des Etikettendruckers. Mit einem Doppelklick auf die Exe-Datei beginnt gelangt man auf den Startbildschirm – eine Installation ist nicht notwendig. Das Einrichten wird auch mit Bildern in der beiliegenden Betriebsanleitung erklärt.

Die P-touch-Software startet mit einem leeren, weissen Feld, welches auf Texteingabe, oder auf das Einfügen von Symbolen, Fotos oder Rahmen wartet. Weiter lässt sich der Text à la MS-Office formatieren. Verschiedene Schriftarten werden ebenso angeboten wie Textgrösse, eine Kursiv-, Fett oder Unterstrich-Formatierung. Ein Klick auf den Druckbutton, schon spuckt die Maschine das Label aus. Cool: Die Schutzfolie auf der Klebefläche wird beim Druck bereits geschlitzt, sodass sie sich leicht entfernen lässt.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Per App steuerbar

Per App steuerbar

Per App steuerbar

Eilt mal ein Druck, lässt sich der Etikettendrucker auch per App bedienen. Laden Sie sich die App iPrint&Label aus dem jeweiligen Store ihres Smartphones herunter und starten Sie die Anwendung (dazu müssen sowohl das Smartphone wie auch der P-touch im gleichen WLAN-Netzwerk sein). Es werden zunächst AGB angezeigt, welchen man zustimmen muss, um die App zu verwenden. Vorsicht: Per Default werden von der App Daten an Google Analytics geschickt. Möchte man dies nicht, kann man unten an den AGB den entsprechenden Regler auf AUS stellen.

Nach der Wahl des korrekten Druckertyps erstellt man das gewünschte Label und stellt Details wie Anzahl Exemplare, Schriftgrösse und Schnittoptionen ein. Die Eingabemaske sieht der Desktop-Version sehr ähnlich, man findet sich also schnell zurecht.

Fazit

Der P-touch P750W von Brother ist in der Handhabung sehr einfach und zuverlässig. Das Einrichten nimmt nur ein paar Minuten in Anspruch. Die Druckergebnisse sind tadellos und dies zu einem guten Preis. Spezieller Vorteil: Trotz guter Haftung lassen sich die Label ohne Rückstände wieder entfernen.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Simple Handhabung
  • zuverlässig
  • gute Qualität
  • Gehäuse etwas fragil

Details:  Etikettendrucker von Brother, 3,5- bis 24 mm TZe-Schriftbänder, USB, WLAN, NFC, 30 mm/s Druckgeschwindigkeit, 180x360 dpi Auflösung

Preis:  Fr. 65.--

Infos: 
www.brother.ch

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