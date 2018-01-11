Im Test: Fritz!Box 5490

Kurz und gut: In Sachen Zusatz-Features lässt sich AVM nicht lumpen. Die Oberfläche ist darüber hinaus übersichtlich und simpel gestaltet.

Bomben-Speed über Glasfaser, WLAN ebenfalls stark

Das AC-Modul sorgt für einen theoretischen Datendurchsatz von bis zu 1300 Mbit/s. Im Test gabs mit direktem Sichtkontakt rund 420 Mbit/s, mit einer (massiven) Wand dazwischen 215 Mbit/s. Das sind schon sehr starke Werte. Der Router kann jedoch (logischerweise aufgrund seines Alters) nicht mit einer Fritz!Box 7590 mithalten (ohne Glasfaserunterstützung). In Sachen Internettempo ist die Box ebenfalls top. Natürlich sind die Werte je nach Provider und Standort unterschiedlich. In diesem Test, mit der symmetrischen Gigabit-Leitung von Init 7, wurde ein Wert von 921 Mbit/s beim Download und 913 Mbit/s beim Upload erreicht (kabelgebunden).

Fazit

Die Fritz!Box 5490 bietet eine Vielzahl nützlicher Features. Das Einrichten gestaltet sich auch für Laien einfach und der Speed überzeugt. Einziges Manko: Für ihr Alter ist die Fritz!Box 5490 noch immer relativ kostspielig.