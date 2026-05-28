Im Test – Logitech G512 X

Die Tastatur besteht aus Kunststoff, ist aber hochwertig und robust. Die Verarbeitung ist tadellos. Verbunden wird die G512 X per USB-C-zu-A-Kabel mit dem Rechner. Eine Funkverbindung gibt es nicht. Grund ist die hohe Signalstärke von 8 kHz, die für Profi-Gamer ein Muss und ein wahrer Batteriefresser ist.

Viele Einstellungsmöglichkeiten

Das A und O bei einer Tastatur mit Magnetschaltern ist die Software. Hier setzt Logitech auf seine bewährte G-Hub-Anwendung. Diese ist übersichtlich und klar strukturiert. Einziger Kritikpunkt: Beim Windows-Start dauert es bei mir eine Weile, bis sie sämtliche Einstellungen für Maus und Tastatur geladen hat. Ansonsten gibt es nichts zu bemängeln. Es lassen sich zahlreiche Lichteffekte anwenden, wobei die Leiste unten und die Tasten sogar getrennt angesteuert werden können. Die Beleuchtung kann sehr hell eingestellt werden. Die Beleuchtung ist notwendig, da ohne Hintergrundlicht die Tasten bei meiner schwarzen Tastaturvariante gar nicht ablesbar sind.