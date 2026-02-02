Im Test – Logitech Pro X2 Superstrike

Nebst der Maus werden das erwähnte USB-Kabel, der Lightspeed-Empfänger, ein USB-C zu-USB-A-Adapter, Kleber für eine bessere Griffigkeit, ein Putztuch sowie eine Powerplay-Abdeckung für kabelloses Laden mitgeliefert. Das ist mehr als ordentlich, darf man aber für einen Preis von satten 169 Franken auch erwarten.

Innovative Technologie

Kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt von Logitechs neuem High-End-Nager: Die Maus verzichtet auf herkömmliche mechanische Tasten und setzt stattdessen auf eine Technologie namens HITS (Haptic Inductive Trigger System). Vereinfacht gesagt gibt es keine klassischen Klicks mehr. Stattdessen misst eine elektromagnetische Spule die Veränderung des Magnetfeldes, wenn sich ein Metallteil nähert – die Distanz wird also analog erfasst.

Der Vorteil: Die Auslösepunkte lassen sich individuell einstellen – pro Taste und bei der Pro X2 Superstrike in zehn Stufen. Hinzu kommt eine geringere Klicklatenz als bei herkömmlichen Mäusen. Doch damit nicht genug: Auch das Klick-Feedback lässt sich in sechs Stufen konfigurieren. Auf Stufe null spürt man rein gar nichts. Eine weitere spannende Funktion nennt sich Rapid Trigger, bekannt von magnetischen Tastaturen. Sie bestimmt, wie schnell eine Taste erneut auslöst, bevor sie vollständig zurückgekehrt ist – ideal für schnelle Aktionen im Spiel. Gesteuert wird das Ganze über Logitechs kostenlose G-Hub-Software.