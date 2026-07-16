Im Test – Nothing Ear (3a)

Wie bereits beim Nothing Ear (3) erfolgt die Bedienung des Kopfhörers über einen Druckknopf an den Stielen. Das funktioniert einfach und zuverlässig. Es sind alle wichtigen Aktionen wie Song überspringen, Lautstärke, Geräuschunterdrückung, Start/Pause etc. möglich. Besonders praktisch: Die Funktionen der Knöpfe können «umprogrammiert» werden. Die beiden Ohrhörer bieten zudem einen ausgezeichneten Tragekomfort. Sie sitzen fest und bequem.

Lebendiger Sound

Was für einen Klang darf man für 89 Franken erwarten? Mehr, als ich erwartet habe. Die 12-Millimeter-Treiber sorgen für einen wuchtigen Bass, ohne die Details zu vernachlässigen. Er ist stärker als beim Ear (3). Die Mitten sind gut eingebunden – sogar besser als beim teureren Bruder. Hier ist der Gesang schön präsent und nicht im Hintergrund. Einzig bei den Höhen vermisse ich etwas Präsenz und Details, wodurch das Klangbild stellenweise leicht dumpf wirkt. Das lässt sich mit dem Equalizer jedoch beheben.

Kurz und gut: Für 89 Franken gibt es einen sehr basslastigen, lebendigen Klang, der Spass macht. Hörer sollten also nicht die Natürlichkeit und Detailliertheit von viel teureren In-Ears von Sennheiser oder Sony erwarten. Zudem punktet der Ear (3a) durch eine einwandfreie Geräuschunterdrückung, was ihn für unterwegs oder den Sport prädestiniert, wo die Musik mehr Begleiter als Mittelpunkt ist.