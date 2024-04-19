Im Test: Sennheiser Momentum Sport

Die App ist zudem für die Sportfunktionen elementar: Sie zeigt die Herzfrequenz und Körpertemperatur an, die über den linken Ohrhörer gemessen werden. Diese Daten können auch an Sportuhren, Fitnesstracker und Aktivitäts-Apps weitergegeben werden. Ausserdem lassen sich die Ohrhörer mit der Polar-Flow-App verbinden, um ein Monitoring während des Work-outs zu ermöglichen. Die Messdaten werden flink erfasst und sollen laut Sennheiser besonders präzise sein, sogar genauer als die Messung übers Handgelenk. Die deutsche Soundschmiede verspricht bei der Temperaturmessung eine Genauigkeit von +/- 0,3 Grad Celsius. Die Herzfrequenz wird im Bereich von 30 bis 220 BPM erfasst. Auch wichtig für Sportler: Der Momentum Sport ist stoss-, staub- und schweissresistent.

(An)Treibender Sound

Während der Momentum True Wireless 4 auf einen 7-mm-Schallwandler setzt, hat der Momentum Sport sogar einen 10-mm-Schallwandler an Bord. Sennheiser verspricht «kristallklaren Klang und leistungsstarke Basswiedergabe». Das kann ich bestätigen: Der Bass beim Momentum Sport ist mächtig und treibend. Dabei gehen Höhen und Mitten glücklicherweise nicht unter, sondern bleiben detailliert – treten jedoch etwas in den Hintergrund. Mir gefällt allerdings der «neutralere», weniger bassbetonte Klang des Momentum True Wireless 4 besser. Stimmen und Saiteninstrumente kommen stärker zur Geltung und wirken «näher». Die Bühne scheint grösser. Mir sagen auch Genres wie Rock, Metal und Klassik mehr zu als Hip-Hop, Elektro oder andere Beat-betonte Stilrichtungen. Glücklicherweise gibts da noch den Equalizer in der Smart-Control-App, damit konnte ich den Sound des Momentum Sport nach meinem Geschmack formen.

Was dem «Sportler» gegenüber dem Momentum True Wireless 4 fehlt, ist Unterstützung für das brandneue Bluetooth 5.4 (stattdessen Bluetooth 5,2) und für den Bluetooth-Codec aptX Lossless. Mit dabei sind jedoch SBC, AAC, aptX und aptX adaptive. Steht der Sound im Vordergrund, würde ich zum Momentum True Wireless greifen.

Abstriche beim Akku

Bezüglich Akkulaufzeit kann es der Momentum Sport auch nicht ganz mit dem Momentum True Wireless 4 aufnehmen. Sennheiser verspricht 5,5 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung und bis zu 24 Stunden mit Auftanken in der Ladeschale. Schuld am grösseren Verbrauch haben sicher die Messsensoren. Die Geräuschunterdrückung ist gut, aber nicht überragend – genauso wie bei anderen Sennheiser-Kopfhörern.

Fazit: Es lebe der Sport

«Es lebe der Sport – er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung», meint Rainhard Fendrich. Ob das auch für den Momentum Sport von Sennheiser gilt, kann ich nicht sagen. Aber die Kombi von tollem, basslastigem Sound und Herzfrequenz- sowie Temperaturmessung hat für Sportfans durchaus ihren Reiz. Wer gerne Sound zum Training hört, kann auf die Sportuhr oder den Fitnesstracker verzichten, dennoch die wichtigsten Werte erfassen und so Geld sparen. Anders sieht es aus, wenn man seine Werte Tag und Nacht überwachen möchte, um etwa auch den Schlaf zu erfassen. In diesem Fall sind eine Uhr oder ein Fitnesstracker unverzichtbar. Dann tun es auch (günstigere) Ohrhörer ohne Fitnesssensoren.