Klapphandy Motorola Razr 50 Ultra im PCtipp-Test

Zum besseren Schutz stattet der Hersteller das Handy mit Corning-Gorilla-Glass in der Variante Victus aus, um das Display vor Stürzen und Kratzern zu schützen. Dank der IP65-Norm können die Modelle bis zu 30 Minuten lang in 1,5 Meter tiefes Wasser eintaucht werden. Hand angelegt hat Motorola zudem auch am Scharnier, womit sich die Modelle angenehmer mit einer Hand auf- und zuklappen lassen sollen. Zudem lassen sich mit dem Handy eine Vielzahl von «Flex View»-Positionen bewerkstelligen – für verschiedene Foto- und Videomöglichkeiten: etwa für «Handsfree»-Aufnahmen bis hin zu verschiedenen Camcorder-Modis. Ein Beispiel: Für spontane Fotoshootings gibt es jetzt Photo Booth für die externe und interne Kamera, mit der beispielsweise vier Fotos zu einer Collage zusammengefügt und sofort geteilt werden können.

Scharniermechanismus (zu) filigran

Ja, sie fällt ausgesprochen filigran aus, aber für unseren Geschmack etwasfiligran. Gerade, wenn das Handy häufig auf- und zugeklappt wird, kann das beim Motorola-Handy durchaus seine Spuren hinterlassen. Bei unseren entsprechenden, mehrmaligen Klapptests konnten wir bereits eine leichte Welle an der Falzmitte spüren. Das muss konkret noch nichts heissen, da dies, über kurz oder lang, bei jedem Klapphandy eine mögliche Schwachstelle ist.