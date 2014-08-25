Die neue Search.ch-App im Test

Daneben umfasst die App eine Wetterprognose inklusive Animationen, eine Karte samt Navigation, einen ÖV-Fahrplan und sogar das aktuelle TV- und Kinoprogramm. Alle Funktionen sind dabei sinnvoll implementiert und teilweise sogar mit anderen Apps verknüpft. Wenn man beispielsweise im Fahrplan eine Verbindung anzeigt, gelangt man über den entsprechenden Button direkt in die SBB-App, um dort den Billettkauf abzuwickeln. Auch lassen sich Zugsverbindungen direkt in den Kalender eintragen.

Search.ch liefert sogar zwei Homescreen-Widgets für die Wettervorhersage mit. Finanziert wird die App über Anzeigen, die auf der Startseite und innerhalb der Suchresultate eingeblendet werden. Diese sind allerdings klar gekennzeichnet und beeinträchtigen den Bedienkomfort nicht wirklich. Das neue Design der App fällt sehr schlicht aus, was der Übersichtlichkeit zugutekommt. Die App könnte zwar hie und da noch einen Tick schneller laden, insgesamt haben wir die Performance aber als ausreichend empfunden. Die vielen negativen Kommentare im Play Store, die seit dem Redesign verfasst wurden, können wir zumindest nicht nachvollziehen. Funktional haben wir im Test keine Mängel feststellen können.

Übrigens: Zusammen mit der App wurde auch die mobile Webseite von Search.ch überarbeitet. Diese entspricht nun punkto Design und Funktionalität eins zu eins der App. Demnächst soll auch die Desktop-Webseite ein neues Design erhalten.

Fazit

Die neue Search.ch-App ist so etwas wie das Schweizer Taschenmesser unter den Apps. Sie deckt zahlreiche mobile Bedürfnisse ab, für die man ansonsten zig separate Apps benötigen würde. Besonders nützlich ist dabei die neue Live Search, die alles Wichtige zum aktuellen Standort übersichtlich zusammenfasst.