Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
25. Aug 2014
Lesedauer 3 Min.

Tests

Die neue Search.ch-App im Test

Der Schweizer Suchdienst Search.ch hat seine Mobile-App einem umfassenden Redesign unterzogen. Lesen Sie in unserem Test, wie gut das gelungen ist.

Live Search zeigt standortbezogene Informationen direkt auf der Startseite an

© Quelle: PCtipp.ch

Der Schweizer Such- und Verzeichnisdienst Search.ch hat seine mobilen Apps für Android und iOS komplett überarbeitet. Neben einem neuen, moderneren Design wartet die App auch mit frischen Funktionen auf.

Live Search à la Google Now

Live Search zeigt standortbezogene Informationen direkt auf der Startseite an

 © Quelle: PCtipp.ch

Die spannendste Neuerung ist die «Live Search». Ist diese aktiviert, zeigt die App auf der Startseite nützliche Informationen, basierend auf dem aktuellen Standort an, ähnlich wie Google Now. Dazu zählen etwa das lokale Wetter, aktuelle Fahrplanangaben der nächstgelegenen ÖV-Haltestelle und wichtige Standorte (Restaurants, Geldautomaten, Poststellen, Parkhäuser) in der Nähe. Wie von Search.ch gewohnt, kann man die Standorte natürlich auch gleich auf der Karte anzeigen und sich sogar den Weg dorthin per Auto oder ÖV anzeigen lassen.

Überhaupt ist Search.ch quasi die App für alle Fälle, denn, was die Entwickler alles reingepackt haben, ist schon bemerkenswert. Herzstück der App bleibt natürlich das Telefonbuch, das nicht nur Telefonnummern, sondern im Falle von Restaurants beispielsweise auch Beschreibungen, Fotos oder die Öffnungszeiten anzeigt. Praktisch auch: Einmal installiert, zeigt die App auf Wunsch bei eingehenden Anrufen stets den zugehörigen Telefonbucheintrag an. Zudem werden Callcenter-Anrufe automatisch unterdrückt, wenn man das möchte.

Die Anruferkennung ist eine nützliche Sache

 © Quelle: PCtipp.ch

Auf der nächsten Seite: Eine App für alle Fälle

Eine App für alle Fälle

Eine App für alle Fälle

Sogar ein Kinoprogramm haben die Entwickler reingepackt

 © Quelle: PCtipp.ch

Daneben umfasst die App eine Wetterprognose inklusive Animationen, eine Karte samt Navigation, einen ÖV-Fahrplan und sogar das aktuelle TV- und Kinoprogramm. Alle Funktionen sind dabei sinnvoll implementiert und teilweise sogar mit anderen Apps verknüpft. Wenn man beispielsweise im Fahrplan eine Verbindung anzeigt, gelangt man über den entsprechenden Button direkt in die SBB-App, um dort den Billettkauf abzuwickeln. Auch lassen sich Zugsverbindungen direkt in den Kalender eintragen.

Search.ch liefert sogar zwei Homescreen-Widgets für die Wettervorhersage mit. Finanziert wird die App über Anzeigen, die auf der Startseite und innerhalb der Suchresultate eingeblendet werden. Diese sind allerdings klar gekennzeichnet und beeinträchtigen den Bedienkomfort nicht wirklich. Das neue Design der App fällt sehr schlicht aus, was der Übersichtlichkeit zugutekommt. Die App könnte zwar hie und da noch einen Tick schneller laden, insgesamt haben wir die Performance aber als ausreichend empfunden. Die vielen negativen Kommentare im Play Store, die seit dem Redesign verfasst wurden, können wir zumindest nicht nachvollziehen. Funktional haben wir im Test keine Mängel feststellen können.

Übrigens: Zusammen mit der App wurde auch die mobile Webseite von Search.ch überarbeitet. Diese entspricht nun punkto Design und Funktionalität eins zu eins der App. Demnächst soll auch die Desktop-Webseite ein neues Design erhalten.

Fazit

Die neue Search.ch-App ist so etwas wie das Schweizer Taschenmesser unter den Apps. Sie deckt zahlreiche mobile Bedürfnisse ab, für die man ansonsten zig separate Apps benötigen würde. Besonders nützlich ist dabei die neue Live Search, die alles Wichtige zum aktuellen Standort übersichtlich zusammenfasst.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Live-Search
  • sehr viele Funktionen
  • übersichtliches Design
  • Anzeigen

Details:  Für Android und iOS

Preis:  Gratis

Infos: 
www.search.ch

Kommentare

Apps Android Fernseher Firmen Internet iOS Mobile Navigation Netzwerk PC Software Zubehör Smartphone & Apps Internet & Sicherheit Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
Powered by Video HUTT
Fensterputzroboter HUTT 10 im PCtipp-Test
Er robbt wie ein kleines Würmchen von links nach recht und oben nach unten: Der Fensterputzroboter HUTT 10 funktioniert dabei ganz ohne App und Smartphone, dafür aber mit einer cleveren Fernbedienung. Und er hat noch viel mehr auf dem Kerbholz, wie der Test zeigt. Plus: so schlägt sich der Hutt-10 im PCtipp-Video. 
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
21. Jul 2026
Tests
Testcenter
Ikea-Smart-Home im Test
PCtipp konnte die neue Symfonisk-Ständerlampe mit Sonos-Speaker, den smarten Hub Dirigera und den Luftreiniger Starkvind testen.
6 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
6. Mär 2023
Tests
Pendler-Liebling
Notebook Asus Zenbook A16 im PCtipp-Test
Gross, flach, leicht: Das neue Asus Zenbook A16 ist ein 16 Zoll grosses, ultraleichter Spitzennotebook, dass dank ARM-Architektur auf Leistung und eine hohe Akkulaufzeit setzt. Der PCtipp-Test zeigt, ob die Rechnung aufgeht.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
11. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare