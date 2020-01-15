Der ÖV-App-Vergleich

Die Idee ist simpel: Man wählt die gewünschten Ticket-Einstellungen aus, startet seine Reise mit einem Wisch (Check-in), bei einer Kontrolle kann man das Ticketsymbol antippen, um ein Billett vorzuweisen und am Ziel beendet man die Reise wieder (Check-out). Die von den Nutzern tatsächlich zurückgelegte Strecke wird per GPS-Sensor erfasst. Am Ende des Tages wird Fairtiq den günstigsten Preis für die gefahrene Strecke verrechnen.

Der Vorteil: Man muss kein Ticket kaufen, sich nicht mit Zonen sowie Strecken auskennen und kann kreuz und quer mit S-Bahn, Bus, Tram oder Schiff unterwegs sein.

So gehts:

Dank GPS-Ortung ist unser Startpunkt bereits hinterlegt. Mittlerweile kann über das Bleistift-Symbol auch eine alternative Haltestelle in der Nähe ausgewählt werden. Den grünen Regler nach rechts schieben, um die Reise zu starten. Im Sihlcity in Zürich schieben wir den Button wieder nach links, um die Reise abzuschliessen (auschecken). Sobald der Check-out durchgeführt ist (dauert einen Moment), wird der verrechnete Preis angezeigt. In einem Gebäude ist die Check-out-Lokalisierung etwas schlechter als draussen, aber es funktioniert. Für Vergessliche: Bei allen Apps vergass ich schon mal, mich wieder auszuchecken. Die Kosten hat dies aber nicht verändert. Ein Reminder nach einer gewissen Zeit wäre dennoch nett.

Reminder ans Auschecken:

Korrektur 8. Juli 2020: entgegen früherer Informationen: Es gibt die Check-Out-Warnung.

Diese nutzt die in modernen Smartphones verbauten Bewegungssensoren.

Quittung per Mail:

Möglich (unter Benachrichtigung aktivierbar).

Mögliche Zahlungsmittel

Mittlerweile kann mit Twint, Mastercard, Visa, PostFinance Card und Reka bezahlt werden.

SwissPass hinterlegen:

Berücksichtigt werden GA, Halbtax, A-Welle, Ostwind, Tarifverbund Zug, Tarifverbund Schwyz, diverse Z-Pass- sowie ZVV-Abos und viele mehr. 2018 konnte man den SwissPass noch nicht mit der App verknüpfen. Mittlerweile kann man den SwissPass mit Fairtiq verlinken.

Nicht möglich:

Beispielsweise SBB-Sparbillette kaufen. Diese müssen mindestens eine Stunde vor Reisebeginn gekauft werden, was der Logik von Fairtiq widerspricht. Tarife wie Klassenwechsel, Nachtzuschläge, Bergbahnen und Mehrfahrtenkarten werden nicht berücksichtigt. Nachtzuschlag: Im Zürich-ZVV- und Fribourg-Frimobil-Netz wird er laut FAQ-Webseite berücksichtigt. Auch das Lösen eines Billetts für einen Hund, ein Velo oder eine andere Person funktioniert mit Fairtiq nicht.