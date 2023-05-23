OnePlus Nord CE 3 Lite 5G im Test

Auch in der Hand macht sich das bemerkbar. Der Rahmen des Nord CE 3 Lite fühlt sich an wie diese pulverbeschichteten Ikea-Metallstangen. Wobei ich das angenehmer finde als die glänzenden Metallrahmen der aktuellen Spitzenmodelle. Die Rückseite versprüht den Charme von Plexiglas und hat diese leicht weiche Qualität, die etwas billig wirkt. Im Gegenzug dazu ist das Nord CE 3 Lite auch etwas leichter als die Konkurrenz. Bei den Farben haben Sie die Wahl zwischen Limettengrün und auffällig, oder Dunkelgrau und quasi unsichtbar. Die beiden Varianten könnten, was den Aufmerksamkeitsfaktor angeht, kaum unterschiedlicher sein.

Optisch auffällig sind vor allem die bereits erwähnten Kamera-Ausbuchtungen. Diese sind etwa so gross wie ein 20-Rappen-Stück und erinnern schon fast an ältere Digitalkameras. Obwohl nur zwei Ausbuchtungen vom Rücken des Nord CE 3 Lite abstehen, sind drei Kameras darin versteckt, wie man beim genaueren Hinsehen erkennen kann.

Ausstattung & Leistung

OnePlus hat hier eine smarte Entscheidung getroffen. Mit der Leistung gewinnt man bei einem Mittelklasse-Smartphone keine Preise, also soll es die Ausstattung richten. Das Oppo-Tochterunternehmen setzt deshalb auf einige Features, die bei den Spitzenmodellen anderer Hersteller verbannt wurden. Das Nord CE 3 Lite verfügt über einen 3,5-mm-Audioanschluss, eine microSD-Speichererweiterung (geteilt mit dem zweiten SIM-Slot), und einen reichhaltigen Lieferumfang inklusive Ladegerät, Schutzhülle und bereits montierter Displayschutzfolie. Zudem ist das Handy in einem günstigen Bundle mit den True-Wireless-Kopfhörern OnePlus Nord Buds 2 verfügbar.