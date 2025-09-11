Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
11. Sep 2025

Samsung Galaxy z Fold7: die besten Bilder

Samsung Galaxy z Fold7: ultradünn

 © PCtipp

Samsung Galaxy z Fold7: ausgereiftes Falt-Smartphone

 © Samsung

Samsung Galaxy z Fold7: in verschiedenen Farben erhältlich

 © Samsung

Samsung Galaxy z Fold7: aufgeklappt ist es ein 8-Zoll-Tablet

 © PCtipp

Samsung Galaxy z Fold7: Zusammengeklappt ist es spaltfrei, und immer noch dünn

 © PCtipp

Samsung Galaxy z Fold7: spiegelt bei seinem dunklem OLED-Bildschirm

 © PCtipp

Fototest 1: Transparenz und Farbe Rot

 © PCtipp

Fototest 2: Farbe Grün, Farbübergägnge und Details

 © PCtipp

Fototest 3: PCtipp-Logo

 © PCtipp

Samsung Galaxy z Fold7: USB-C-Port

 © PCtipp

Samsung Galaxy z Fold7: zusammengeklappt wie ein Handy

 © PCtipp

Samsung Galaxy z Fold7: 3-faches Kamerasystem mit 200-Mpx-Hauptlinse

 © Samsung

Samsung Galaxy z Fold7: Seitenansichten

 © Samsung

Samsung Galaxy z Fold7: bei der Installation des Netzwerks

 © PCtipp
Hardware Smartphones Künstliche Intelligenz Samsung KI & Trends Bildergalerie
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Kommentare

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare