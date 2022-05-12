Samsung M8 im Test

Falls Sie sich schon einmal gefragt haben, warum eigentlich nur Fernseher smart sind, PC-Bildschirme aber nicht, erhalten Sie von Samsung eine Antwort. Deren neuer M8-Monitor ist genau das: ein smarter Monitor, irgendwo zwischen PC-Bildschirm und Smart-TV. Dabei wäre es falsch, den M8 als PC-Bildschirm mit smarten Features, oder als kleinen Smart-TV zu bezeichnen. Denn der Bildschirm bietet diverse Funktionen, die eine veritable Brücke zwischen den beiden Gerätetypen schlagen.

Äusseres

Die erste Reaktion auf den M8 ist bei fast allen IT-Fans die Gleiche: «Sieht aus wie der neue iMac». Das dürfte kein Zufall sein, ist aber auch nichts Negatives. Schliesslich sehen sowohl der neue iMac als auch der M8 blendend aus. Der M8 ist dazu sogar in der Standardversion höhenverstellbar. Der M8 ist in vier Farben verfügbar, wobei die Rückseite und der Rahmen des Monitors stets weiss bleiben. Front, Standfuss und Ständer gibt es neben Weiss auch in Grün, Blau und Rosa.