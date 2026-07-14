Smartes Bewässerungssystem Mova L10 im PCtipp-Test

Bedienung und Praxis-Test

Das physische Interface am Gerät ist auf ein Minimum reduziert. Die LED auf der Oberseite, um den Ein-/Ausschaltknopf herum, zeigt an, ob sich das Gerät im Pairing-Modus (blau blinkend) oder betriebsbereit (grün leuchtend ist). Der Ein-/Ausschalter selbst ist geschützt unter einer Gummiabdeckung. Der Wechsel zwischen dem Standard-Rotationskopf für Rasenflächen und dem Nebelsprühkopf für empfindliche Beete wird physisch per Hand durch einen Druck auf den seitlichen Knopf des Rotationskopfes erfolgen. Anschliessend muss der gewechselte Düsentyp in der App bestätigt werden, damit die berechneten Wurfweiten-Algorithmen korrekt angepasst werden.

Im Praxis-Test machte der L10 genau das, was ihm die Kartierung vorgibt, nämlich die exakte Einhaltung der vordefinierten Rasengeometrie. Bei einer winkligen Rasenfläche mit angrenzender Holzterrasse regulierte der Stellmotor die Spritzweite beim Überfahren der Terrassenkante spürbar herunter, sodass die Dielen trocken blieben. Weinen dicken Strich durch die Rechnung machte dem Gerät, zumindest bei unseren Tests der Wind. Gerade die L10-Wasserweitwurfdüse war leider sehr anfällig für Böen, sodass Distanz nicht immer eingehalten werden konnte. Ausserdem sollte man darauf achten, dass es möglichst keine allzu grossen Schwankungen im Wasserdruck gibt: Auch das dezimiert die Wurfweite, wenn beispielsweise durch die gleichzeitige Nutzung einer Dusche im Haus der Druck unter die geforderten 3 Bar absinkt. Dann verkürzt sich der maximale Radius entsprechend. Zum anderen zeigte die integrierte Solarladung in schattigen Gartenbereichen oder unter Bäumen Defizite: Wird der L10 dauerhaft etwa im «erweiterten» Schattenbereich einer Hauswand platziert, kann es passieren, dass der solare Ertrag nicht ausreicht, um den Standby-Verbrauch des dauerhaft (!) aktiven WLAN-Moduls zu kompensieren. In solchen Szenarien muss das Gerät demontiert und per USB-C-Kabel nachgeladen werden. Schön: Der verbaute Regensensor reagierte im Test prompt und stoppte eine laufende Bewässerung nach ca. zwei Minuten intensivem Niederschlag.