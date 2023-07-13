Sony ZV-E1 im Test

Wer gerne längere Vlogs aufnimmt, muss sich mit der ZV-E1 nicht besonders um die Akkulaufzeit sorgen. Der standardmässig verwendete Akku NP-FZ100 hält gut über zwei Stunden durch. Laut CIPA-Rating sind 570 Bilder mit einer Akkuladung möglich. Die strengen CIPA-Werte werden jedoch meistens klar übertroffen und die durchschnittliche ZV-E1 wird wohl lange brauchen, um überhaupt auf 570 Bilder total zu kommen. Was bleibt: Der Akku gehört zu den besten im Business.

Objektiv Sony FE 20 mm ƒ/1.8 G

Wie versprochen noch ein paar Worte zum Objektiv, mit dem wir die ZV-E1 getestet haben. Dabei handelt es sich um das FE 20 mm ƒ/1.8 G, das Sony uns mitgeschickt hat. Ein Kit ist bisher in dieser Form nicht erschienen. Beide Geräte zusammen würden aber etwas über 3000 Franken kosten. Für Vlogging ist das FE 20 mm ƒ/1.8 eine sehr interessante Wahl. Anders als die meisten Kit-Objektive, die vor allem maximale Flexibilität auf Kosten von Qualität feiern, handelt es sich hier um einen Spezialisten. Die 20 mm sind weit genug, um sich selbst problemlos zu filmen, und mit der maximalen Blendenöffnung von ƒ/1.8 sind nicht nur Aufnahmen im Dunkeln machbar, sondern auch wunderschöne Bokeh-Effekte (verschwommener Hintergrund). Allerdings fehlt dem Objektiv die Flexibilität eines Zoom-Objektives.

Da kommt es darauf an, welche Inhalte Sie erstellen möchten. Als einfache Walkaround-Kamera, mit der Sie einfach auf das nächste Subjekt draufhalten möchten, ist das Objektiv nicht ideal. Mit einer Festbrennweite muss man immer ein wenig mehr für den perfekten Shot tun als mit einem Zoom-Objektiv. Dafür bekommt man bessere Footage. Einerseits wegen der einfacheren Optik, andererseits weil einen das Objektiv dazu zwingt, sich mehr Gedanken zu machen. Somit eignet sich das FE 20 mm ƒ/1.8 vor allem für Vlogger mit einer cineastischen Ader.