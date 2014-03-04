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Stocard: Kundenkarten im Griff
Einige Kundenkarten sind nützlich, andere weniger. Und die Frage «Händ Sie scho üseri Kundecharte?» taugt jederzeit für einen Tobsuchtsanfall. Doch viele Kunden lassen sich ganz gerne mit Rabatten verführen und nehmen solche Angebote an – mit der Konsequenz, dass das eigene Portmonee irgendwann aussieht wie ein gut gefüllter Bundesordner.
Dagegen hilft die kostenlose App «Stocard», die alle erdenklichen Kundenkarten erfasst. Über 300 Firmen sind gespeichert, darunter alles, was in der Schweiz Rang und Namen hat. Doch technisch gesehen spielt das keine Rolle. Bei diesen «Karten» handelt es sich lediglich um eine Sammlung von Logos, damit der Eintrag in der Datenbank stilecht wirkt. Das einzige, was zählt, ist der aufgedruckte Barcode.
Solange keine ergänzenden Sicherheitsmerkmale zum Einsatz kommen – wie zum Beispiel ein Chip bei den Krankenkassen – kann jede beliebige Karte innerhalb kürzester Zeit erfasst werden. Bei unbekannten Karten muss lediglich der Name manuell eingegeben werden. In jedem Fall reicht es jedoch, den Barcode rasch vor die Kamera des Smartphones zu halten, um ihn einzulesen.
Der Hersteller bietet einen eigenen, kostenlosen Cloud-Dienst, mit dem die Karten zwischen mehreren Geräten synchronisiert werden können. Wer keine Mühe damit hat, seine Kundennummern aus der Hand zu geben, kann so alle Karten zum Beispiel mit dem Partner teilen. Uns wäre es allerdings lieber gewesen, die Synchronisierung würde über einen externen Dienst wie Dropbox abgewickelt. Wer dem Braten nicht traut, kann die App auch offline und damit völlig anonym verwenden.
Stocard kann mit Push-Benachrichtigungen auf Aktionen aufmerksam machen; dabei werden Rabatt-Coupons der erfassten Firmen auf das Smartphone geladen. Die iOS-Version ist ausserdem in der Lage, Kundenkarten mit QR-Codes an Passbook zu übermitteln, das Bestandteil von iOS ist. Beide Funktionen konnten wir mangels laufender Aktionen respektive fehlender QR-Codes nicht prüfen.
Doch selbst ohne diese beiden Funktionen vermag die App durchs Band zu überzeugen. Ein Stapel Kundenkarten wird innerhalb weniger Minuten bequem erfasst, und da nur der Barcode zählt, sind auch exotische Karten kein Problem.
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