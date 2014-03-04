Stocard: Kundenkarten im Griff

Einige Kundenkarten sind nützlich, andere weniger. Und die Frage «Händ Sie scho üseri Kundecharte?» taugt jederzeit für einen Tobsuchtsanfall. Doch viele Kunden lassen sich ganz gerne mit Rabatten verführen und nehmen solche Angebote an – mit der Konsequenz, dass das eigene Portmonee irgendwann aussieht wie ein gut gefüllter Bundesordner.

Dagegen hilft die kostenlose App «Stocard», die alle erdenklichen Kundenkarten erfasst. Über 300 Firmen sind gespeichert, darunter alles, was in der Schweiz Rang und Namen hat. Doch technisch gesehen spielt das keine Rolle. Bei diesen «Karten» handelt es sich lediglich um eine Sammlung von Logos, damit der Eintrag in der Datenbank stilecht wirkt. Das einzige, was zählt, ist der aufgedruckte Barcode.

Solange keine ergänzenden Sicherheitsmerkmale zum Einsatz kommen – wie zum Beispiel ein Chip bei den Krankenkassen – kann jede beliebige Karte innerhalb kürzester Zeit erfasst werden. Bei unbekannten Karten muss lediglich der Name manuell eingegeben werden. In jedem Fall reicht es jedoch, den Barcode rasch vor die Kamera des Smartphones zu halten, um ihn einzulesen.